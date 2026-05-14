Receta para hacer torta 3 leches, el postre húmedo y con un sabor suave que se prepara en minutos

La torta tres leches es uno de los postres más populares de la cocina latinoamericana. Su característica principal es la humedad que adquiere gracias a la mezcla de leches que se incorpora una vez horneado el bizcochuelo. El resultado es una preparación suave, dulce y con una textura que se deshace fácilmente en cada bocado.

A diferencia de otras tortas tradicionales, esta receta no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Además, puede adaptarse según los gustos personales, sumando detalles como cacao o merengue para intensificar el sabor o mejorar la presentación.

Paso a paso para la torta tres leches

Ingredientes:

1 pote de leche condensada

300 g de leche evaporada (puede ser casera)

280 g de crema de leche

1 taza de azúcar

6 huevos

1/2 cucharadita de sal (opcional)

1/2 cucharadita de polvo de hornear

1 taza de harina 0000

2 cucharadas de cacao en polvo (opcional)

100 g de merengue (opcional)





La clave de esta receta es respetar el tiempo de reposo en frío. Cuanto más tiempo permanezca en la heladera, mejor será la integración de los sabores y la consistencia final del postre.

Cómo preparar leche evaporada casera

Para obtener este ingrediente, se puede utilizar un litro de leche entera. Debe colocarse en una olla grande a fuego fuerte hasta que hierva. Luego, se reduce la intensidad del fuego y se cocina durante aproximadamente una hora, removiendo cada cinco minutos para evitar la formación de nata.

A medida que se forma la nata, se retira. Una vez que el líquido se reduce cerca de un 60%, se cuela y se reserva. El resultado debe ser una leche más espesa, de tono ligeramente amarillento y sabor más concentrado.

Preparación de la torta

