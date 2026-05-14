Receta para hacer torta 3 leches, el postre húmedo y con un sabor suave que se prepara en minutos
Esta receta clásica de la pastelería latinoamericana se destaca por su textura esponjosa y su delicioso sabor, ideal para resolver un postre casero sin complicaciones.
La torta tres leches es uno de los postres más populares de la cocina latinoamericana. Su característica principal es la humedad que adquiere gracias a la mezcla de leches que se incorpora una vez horneado el bizcochuelo. El resultado es una preparación suave, dulce y con una textura que se deshace fácilmente en cada bocado.
A diferencia de otras tortas tradicionales, esta receta no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Además, puede adaptarse según los gustos personales, sumando detalles como cacao o merengue para intensificar el sabor o mejorar la presentación.
Paso a paso para la torta tres leches
Ingredientes:
- 1 pote de leche condensada
- 300 g de leche evaporada (puede ser casera)
- 280 g de crema de leche
- 1 taza de azúcar
- 6 huevos
- 1/2 cucharadita de sal (opcional)
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1 taza de harina 0000
- 2 cucharadas de cacao en polvo (opcional)
- 100 g de merengue (opcional)
Cómo preparar leche evaporada casera
Para obtener este ingrediente, se puede utilizar un litro de leche entera. Debe colocarse en una olla grande a fuego fuerte hasta que hierva. Luego, se reduce la intensidad del fuego y se cocina durante aproximadamente una hora, removiendo cada cinco minutos para evitar la formación de nata.
A medida que se forma la nata, se retira. Una vez que el líquido se reduce cerca de un 60%, se cuela y se reserva. El resultado debe ser una leche más espesa, de tono ligeramente amarillento y sabor más concentrado.
Preparación de la torta
- En primer lugar, mezclar en un recipiente la leche condensada, la leche evaporada y la crema de leche hasta integrar. Reservar esta preparación.
- Por otro lado, batir las claras de huevo hasta alcanzar punto nieve. Incorporar el azúcar, la sal y, si se desea, esencia de vainilla. Luego, sumar las yemas de a una, integrando bien antes de añadir la siguiente.
- A continuación, agregar la harina y el polvo de hornear previamente tamizados, con movimientos suaves para no perder aire en la mezcla. Si se busca una versión con chocolate, se puede incluir cacao en polvo en este paso.
- Verter la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado, y llevar a horno precalentado a 180°C durante unos 35 minutos.
- Una vez cocido, retirar el bizcochuelo y pinchar toda la superficie con un palillo o brochette. Volcar por encima la mezcla de las tres leches y llevar a la heladera hasta que esté bien frío, permitiendo que absorba el líquido por completo.
- Para finalizar, se puede decorar con merengue picado y espolvorear cacao en polvo.