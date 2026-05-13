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Miércoles, 13 de mayo de 2026

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Magdalenas de limón: la receta casera que rinde mucho y queda súper húmeda

Con ingredientes básicos y una preparación sencilla, esta opción dulce se convierte en una gran aliada para desayunos, meriendas escolares o reuniones familiares.

MBurczynsky

La merienda ocupa un lugar especial en muchas familias, especialmente cuando se buscan opciones caseras para que los chicos lleven al colegio o compartan después de una jornada larga. 

Dentro de las alternativas más elegidas, las magdalenas de limón aparecen como una opción infalible. Son suaves, esponjosas y fáciles de preparar, además de combinar perfectamente con leche chocolatada, mate, café o té en cualquier momento del día.

&nbsp;Con productos simples y económicos se pueden preparar magdalenas caseras súper rendidoras.&nbsp;
 Con productos simples y económicos se pueden preparar magdalenas caseras súper rendidoras. 

Ingredientes para magdalenas de limón  

  • 2 huevos
  • 150 g de azúcar
  • 100 ml de aceite
  • 120 ml de leche
  • Ralladura de 2 limones
  • Jugo de 1 limón
  • 250 g de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Azúcar extra para espolvorear

    • &nbsp;El secreto para lograr magdalenas altas y esponjosas está en el batido y el reposo de la mezcla.&nbsp;
     El secreto para lograr magdalenas altas y esponjosas está en el batido y el reposo de la mezcla. 

    Paso a paso bien detallado 

    1. Preparar la mezcla base
      En un bowl grande colocar los huevos junto con el azúcar. Batir durante varios minutos hasta obtener una preparación clara y espumosa. Este paso ayuda a que las magdalenas queden más aireadas.
    2. Incorporar los líquidos
      Agregar el aceite, la leche, la esencia de vainilla, el jugo y la ralladura de limón. Mezclar suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
    3. Sumar la harina
      Añadir la harina leudante tamizada poco a poco. Integrar con movimientos envolventes para evitar que la mezcla pierda aire y lograr una textura más liviana.
    4. Descansar la preparación
      Dejar reposar la mezcla entre 15 y 20 minutos en la heladera. Este truco ayuda a que las magdalenas desarrollen mejor copete durante la cocción.
    5. Rellenar los moldes
      Colocar pirotines o moldes para magdalenas en una fuente y llenar hasta tres cuartos de su capacidad. Espolvorear un poco de azúcar por encima para lograr una superficie levemente crocante.
    6. Hornear
      Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 20 minutos o hasta que estén doradas y al pinchar con un palillo salga seco.
    7. Dejar enfriar y servir
      Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y disfrutar tibias o frías. 

    &nbsp;Los pequeños trucos de preparación ayudan a lograr una textura más aireada y un sabor todavía más intenso.&nbsp;
     Los pequeños trucos de preparación ayudan a lograr una textura más aireada y un sabor todavía más intenso. 

    Consejos para que queden perfectas 

    • Utilizar limones frescos mejora muchísimo el sabor y el aroma.
    • No abrir el horno durante los primeros 15 minutos para evitar que bajen.
    • Para una versión más húmeda, se puede agregar una cucharada de yogur natural a la mezcla.
    • Si se guardan en un recipiente hermético, se mantienen tiernas por varios días.
    • También se pueden sumar chips de chocolate blanco o semillas de amapola para darles un toque diferente. 
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