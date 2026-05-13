Magdalenas de limón: la receta casera que rinde mucho y queda súper húmeda

La merienda ocupa un lugar especial en muchas familias, especialmente cuando se buscan opciones caseras para que los chicos lleven al colegio o compartan después de una jornada larga.

Dentro de las alternativas más elegidas, las magdalenas de limón aparecen como una opción infalible. Son suaves, esponjosas y fáciles de preparar, además de combinar perfectamente con leche chocolatada, mate, café o té en cualquier momento del día.

Con productos simples y económicos se pueden preparar magdalenas caseras súper rendidoras.

Ingredientes para magdalenas de limón

2 huevos

150 g de azúcar

100 ml de aceite

120 ml de leche

Ralladura de 2 limones

Jugo de 1 limón

250 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

Azúcar extra para espolvorear

El secreto para lograr magdalenas altas y esponjosas está en el batido y el reposo de la mezcla.

Paso a paso bien detallado

Preparar la mezcla base

En un bowl grande colocar los huevos junto con el azúcar. Batir durante varios minutos hasta obtener una preparación clara y espumosa. Este paso ayuda a que las magdalenas queden más aireadas. Incorporar los líquidos

Agregar el aceite, la leche, la esencia de vainilla, el jugo y la ralladura de limón. Mezclar suavemente hasta integrar todos los ingredientes. Sumar la harina

Añadir la harina leudante tamizada poco a poco. Integrar con movimientos envolventes para evitar que la mezcla pierda aire y lograr una textura más liviana. Descansar la preparación

Dejar reposar la mezcla entre 15 y 20 minutos en la heladera. Este truco ayuda a que las magdalenas desarrollen mejor copete durante la cocción. Rellenar los moldes

Colocar pirotines o moldes para magdalenas en una fuente y llenar hasta tres cuartos de su capacidad. Espolvorear un poco de azúcar por encima para lograr una superficie levemente crocante. Hornear

Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 20 minutos o hasta que estén doradas y al pinchar con un palillo salga seco. Dejar enfriar y servir

Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y disfrutar tibias o frías.

Los pequeños trucos de preparación ayudan a lograr una textura más aireada y un sabor todavía más intenso.

Consejos para que queden perfectas