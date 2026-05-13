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Magdalenas de limón: la receta casera que rinde mucho y queda súper húmeda
Con ingredientes básicos y una preparación sencilla, esta opción dulce se convierte en una gran aliada para desayunos, meriendas escolares o reuniones familiares.
La merienda ocupa un lugar especial en muchas familias, especialmente cuando se buscan opciones caseras para que los chicos lleven al colegio o compartan después de una jornada larga.
Dentro de las alternativas más elegidas, las magdalenas de limón aparecen como una opción infalible. Son suaves, esponjosas y fáciles de preparar, además de combinar perfectamente con leche chocolatada, mate, café o té en cualquier momento del día.
Ingredientes para magdalenas de limón
Paso a paso bien detallado
- Preparar la mezcla base
En un bowl grande colocar los huevos junto con el azúcar. Batir durante varios minutos hasta obtener una preparación clara y espumosa. Este paso ayuda a que las magdalenas queden más aireadas.
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Incorporar los líquidos
Agregar el aceite, la leche, la esencia de vainilla, el jugo y la ralladura de limón. Mezclar suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
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Sumar la harina
Añadir la harina leudante tamizada poco a poco. Integrar con movimientos envolventes para evitar que la mezcla pierda aire y lograr una textura más liviana.
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Descansar la preparación
Dejar reposar la mezcla entre 15 y 20 minutos en la heladera. Este truco ayuda a que las magdalenas desarrollen mejor copete durante la cocción.
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Rellenar los moldes
Colocar pirotines o moldes para magdalenas en una fuente y llenar hasta tres cuartos de su capacidad. Espolvorear un poco de azúcar por encima para lograr una superficie levemente crocante.
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Hornear
Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 20 minutos o hasta que estén doradas y al pinchar con un palillo salga seco.
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Dejar enfriar y servir
Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y disfrutar tibias o frías.
Consejos para que queden perfectas
- Utilizar limones frescos mejora muchísimo el sabor y el aroma.
- No abrir el horno durante los primeros 15 minutos para evitar que bajen.
- Para una versión más húmeda, se puede agregar una cucharada de yogur natural a la mezcla.
- Si se guardan en un recipiente hermético, se mantienen tiernas por varios días.
- También se pueden sumar chips de chocolate blanco o semillas de amapola para darles un toque diferente.