Galletitas de chocolate caseras: la receta infalible para merendar rico con poca plata
Se preparan en menos de 30 minutos, llevan pocos ingredientes y son ideales para acompañar el mate o la leche de los chicos. El truco secreto para que no se te quemen en el horno.
Las recetas dulces son la salvación para resolver la merienda en pocos pasos. Entre todas las opciones, las galletitas de chocolate son las favoritas: son baratas, rápidas de hacer y rinden mucho.
Destaca por ser una preparación que lleva pocos ingredientes que tenés en tu cocina, requiere una cocción de menos de 20 minutos y puede salir perfecta a pesar de no tener mucha experiencia.
Ingredientes necesarios:
250 gr de chocolate (cobertura o de taza).
50 gr de manteca pomada.
100 gr de azúcar impalpable (o común).
2 huevos.
200 gr de harina de trigo.
1 cucharadita de levadura en polvo (o polvo de hornear).
1 cucharada de esencia de vainilla y una pizca de sal.
Preparación paso a paso:
Fundir el chocolate: Derretilo a baño maría o en el microondas. Sumá la manteca pomada, la vainilla y mezclá hasta que quede una crema suave.
Batido clave: En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla duplique su volumen. Incorporá el chocolate derretido con movimientos envolventes.
Secos: Tamizá la harina, la levadura y la sal. Sumalos a la mezcla anterior hasta formar una masa homogénea. Llevá a la heladera unos minutos para que tome cuerpo.
Armado: Estirá la masa y cortá las galletitas. Colocalas en una placa para horno de color claro (esto evita que el calor se concentre y queme la base).
Horneado rápido: Cociná en horno precalentado a 170°C durante 10 minutos. Al sacarlas, dejalas enfriar en una rejilla para que queden crocantes.
En caso de no tener un cortante podés hacer bolitas con las manos y aplastarlas un poco sobre la placa. El resultado es prácticamente el mismo.