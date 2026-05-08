Receta de tortitas negras: el clásico de panadería que es fácil de hacer y lleva pocos ingredientes

Las tortitas negras ocupan un lugar destacado dentro de las facturas más elegidas en panaderías. Su combinación de una base suave y una cobertura dulce y crocante las convierte en una opción habitual para acompañar el mate o el café, especialmente en desayunos y meriendas.

La buena noticia es que esta receta también puede elaborarse en casa sin grandes complicaciones. Con ingredientes accesibles y una preparación relativamente simple, es posible lograr un resultado muy similar al de panadería, manteniendo su textura esponjosa y su sabor característico.

Paso a paso para hacer tortitas negras

Ingredientes para la masa:

500 gramos de harina 000.

10 gramos de levadura seca (o 25 gramos de levadura fresca).



250 mililitros de leche tibia.

80 gramos de azúcar.



1 huevo.

80 gramos de manteca.



1 pizca de sal.







Ingredientes para la cobertura:

150 gramos de azúcar negra (o mezcla de azúcar común con melaza).



1 cucharada de harina.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Agua, cantidad necesaria.





Las tortitas negras son económicas e ideales para compartir en familia o guardar para distintos momentos del día.

Procedimiento

El primer paso consiste en activar la levadura. Para ello, se mezcla con una pequeña cantidad de leche tibia y una cucharadita de azúcar, dejando reposar unos minutos hasta que se forme espuma.

En un recipiente amplio, se colocan la harina, el azúcar y la sal. Luego se incorporan el huevo, la manteca previamente derretida y la levadura activada.

A medida que se integran los ingredientes, se agrega la leche tibia restante y se amasa hasta obtener una preparación lisa y homogénea.

Una vez formada la masa, se la cubre y se deja reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, hasta que duplique su volumen. Este paso es clave para lograr una textura aireada.

Luego, se estira la masa con un palo de amasar hasta alcanzar un espesor de unos 2 centímetros. Se cortan las porciones con la forma deseada y se disponen en una placa previamente enmantecada.

Para la cobertura, se mezcla el azúcar negra con la harina, la esencia de vainilla y pequeñas cantidades de agua hasta formar una pasta espesa.

Esta preparación se coloca sobre cada pieza y se deja reposar nuevamente durante unos 20 minutos.

Finalmente, las tortitas se hornean en un horno precalentado a 180 grados durante 15 a 20 minutos, hasta que la base esté dorada y la cobertura firme.