Receta de vigilantes de membrillo y crema pastelera: el clásico de panadería que nunca falla

La merienda es ese momento especial del día donde lo dulce cobra protagonismo. Ya sea con mate, café o té, siempre es una excusa perfecta para disfrutar de algo casero y reconfortante.

Los vigilantes de membrillo y crema pastelera son un clásico de panadería que se destaca por su masa suave y aireada, combinada con el dulzor intenso del relleno y la cremosidad de la crema.

Ese equilibrio de texturas y sabores los convierte en una opción irresistible y muy elegida para acompañar cualquier infusión de la .

Ingredientes para los vigilantes de membrillo y crema pastelera

Para la masa

500 g de harina 000

25 g de levadura fresca

100 g de azúcar

1 huevo

200 ml de leche tibia

80 g de manteca

1 pizca de sal





Crema pastelera

500 ml de leche

3 yemas de huevo

100 g de azúcar

40 g de maicena

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el 2 relleno:

200 g de dulce de membrillo

Para terminar:

1 huevo para pincelar

Azúcar (opcional)

Ingredientes simples que se transforman en un clásico irresistible.

Preparación paso a paso

Paso 1: Crema pastelera



Calentar la leche sin que hierva.

En un bowl, mezclar las yemas con el azúcar, sumar la maicena e integrar bien.

Incorporar un poco de la leche caliente para temperar y luego volver todo a la olla.

Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente, hasta que espese. Retirar, perfumar con vainilla y dejar enfriar con film en contacto.

Paso 2: Activar la levadura



Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar y dejar reposar hasta que espume.

Paso 3: Formar la masa



En un bowl, colocar la harina, el azúcar y la sal.

Agregar el huevo, la levadura activada y la manteca blanda.

Integrar hasta formar una masa suave.

Paso 4: Amasado y levado



Amasar durante 10 minutos hasta lograr una textura lisa.

Cubrir y dejar levar hasta que duplique su tamaño.

Paso 5: Armado



Estirar la masa y cortar en rectángulos.

Colocar una tira de dulce de membrillo y una porción de crema pastelera fría.

Paso 6: Formar los vigilantes



Doblar o acomodar la masa dejando el relleno visible.

Disponer en una placa enmantecada.

Paso 7: Segundo levado



Dejar reposar unos 20 minutos más.

Paso 8: Horneado



Pincelar con huevo y llevar a horno precalentado a 180°C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.

Un proceso fácil que permite lograr resultados de panadería en casa.

Consejos para los mejores vigilantes de membrillo y crema

La crema pastelera debe estar bien fría antes de usarla.

No sobrecargar el relleno para evitar que se desborde.

Podés pintar con almíbar al salir del horno para dar brillo.

Si usás masa comprada, simplificás mucho el proceso.