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Viernes, 17 de abril de 2026

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IRRESISTIBLE

Receta de vigilantes de membrillo y crema pastelera: el clásico de panadería que nunca falla

Perfecta para lucirse con algo casero en la mesa: una preparación simple y rendidora que combina tradición y sabor.

MBurczynsky

La merienda es ese momento especial del día donde lo dulce cobra protagonismo. Ya sea con mate, café o té, siempre es una excusa perfecta para disfrutar de algo casero y reconfortante

Los vigilantes de membrillo y crema pastelera son un clásico de panadería que se destaca por su masa suave y aireada, combinada con el dulzor intenso del relleno y la cremosidad de la crema

Ese equilibrio de texturas y sabores los convierte en una opción irresistible y muy elegida para acompañar cualquier infusión de la . 

Receta de vigilantes de membrillo y crema pastelera: el clásico de panadería que nunca falla

Ingredientes para los vigilantes de membrillo y crema pastelera

Para la masa 

  • 500 g de harina 000
  • 25 g de levadura fresca
  • 100 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 200 ml de leche tibia
  • 80 g de manteca
  • 1 pizca de sal


Crema pastelera 

  • 500 ml de leche
  • 3 yemas de huevo
  • 100 g de azúcar
  • 40 g de maicena
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el 2 relleno:

  • 200 g de dulce de membrillo

Para terminar:

  • 1 huevo para pincelar
  • Azúcar (opcional)

&nbsp;Ingredientes simples que se transforman en un clásico irresistible.&nbsp;
 Ingredientes simples que se transforman en un clásico irresistible. 

Preparación paso a paso

Paso 1: Crema pastelera

  • Calentar la leche sin que hierva. 
  • En un bowl, mezclar las yemas con el azúcar, sumar la maicena e integrar bien. 
  • Incorporar un poco de la leche caliente para temperar y luego volver todo a la olla. 
  • Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente, hasta que espese. Retirar, perfumar con vainilla y dejar enfriar con film en contacto.

Paso 2: Activar la levadura

  • Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar y dejar reposar hasta que espume.

Paso 3: Formar la masa

  • En un bowl, colocar la harina, el azúcar y la sal. 
  • Agregar el huevo, la levadura activada y la manteca blanda. 
  • Integrar hasta formar una masa suave.

Paso 4: Amasado y levado

  • Amasar durante 10 minutos hasta lograr una textura lisa. 
  • Cubrir y dejar levar hasta que duplique su tamaño.

Paso 5: Armado

  • Estirar la masa y cortar en rectángulos. 
  • Colocar una tira de dulce de membrillo y una porción de crema pastelera fría.

Paso 6: Formar los vigilantes

  • Doblar o acomodar la masa dejando el relleno visible. 
  • Disponer en una placa enmantecada.

Paso 7: Segundo levado

  • Dejar reposar unos 20 minutos más.

Paso 8: Horneado

  • Pincelar con huevo y llevar a horno precalentado a 180°C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.

&nbsp;Un proceso fácil que permite lograr resultados de panadería en casa.&nbsp;
 Un proceso fácil que permite lograr resultados de panadería en casa. 

Consejos para los mejores vigilantes de membrillo y crema

  • La crema pastelera debe estar bien fría antes de usarla.
  • No sobrecargar el relleno para evitar que se desborde.
  • Podés pintar con almíbar al salir del horno para dar brillo.
  • Si usás masa comprada, simplificás mucho el proceso.

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