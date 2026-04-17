IRRESISTIBLE
Receta de vigilantes de membrillo y crema pastelera: el clásico de panadería que nunca falla
Perfecta para lucirse con algo casero en la mesa: una preparación simple y rendidora que combina tradición y sabor.
La merienda es ese momento especial del día donde lo dulce cobra protagonismo. Ya sea con mate, café o té, siempre es una excusa perfecta para disfrutar de algo casero y reconfortante.
Los vigilantes de membrillo y crema pastelera son un clásico de panadería que se destaca por su masa suave y aireada, combinada con el dulzor intenso del relleno y la cremosidad de la crema.
Ese equilibrio de texturas y sabores los convierte en una opción irresistible y muy elegida para acompañar cualquier infusión de la .
Ingredientes para los vigilantes de membrillo y crema pastelera
Para la masa
- 500 g de harina 000
- 25 g de levadura fresca
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- 200 ml de leche tibia
- 80 g de manteca
- 1 pizca de sal
Crema pastelera
- 500 ml de leche
- 3 yemas de huevo
- 100 g de azúcar
- 40 g de maicena
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el 2 relleno:
- 200 g de dulce de membrillo
Para terminar:
- 1 huevo para pincelar
- Azúcar (opcional)
Preparación paso a paso
Paso 1: Crema pastelera
- Calentar la leche sin que hierva.
- En un bowl, mezclar las yemas con el azúcar, sumar la maicena e integrar bien.
- Incorporar un poco de la leche caliente para temperar y luego volver todo a la olla.
- Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente, hasta que espese. Retirar, perfumar con vainilla y dejar enfriar con film en contacto.
Paso 2: Activar la levadura
- Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar y dejar reposar hasta que espume.
Paso 3: Formar la masa
- En un bowl, colocar la harina, el azúcar y la sal.
- Agregar el huevo, la levadura activada y la manteca blanda.
- Integrar hasta formar una masa suave.
Paso 4: Amasado y levado
- Amasar durante 10 minutos hasta lograr una textura lisa.
- Cubrir y dejar levar hasta que duplique su tamaño.
Paso 5: Armado
- Estirar la masa y cortar en rectángulos.
- Colocar una tira de dulce de membrillo y una porción de crema pastelera fría.
Paso 6: Formar los vigilantes
- Doblar o acomodar la masa dejando el relleno visible.
- Disponer en una placa enmantecada.
Paso 7: Segundo levado
- Dejar reposar unos 20 minutos más.
Paso 8: Horneado
- Pincelar con huevo y llevar a horno precalentado a 180°C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.
Consejos para los mejores vigilantes de membrillo y crema