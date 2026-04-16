Receta ideal para un día gris: ¿Cómo hacer tortitas negras para acompañar los mates?

Cuando el clima se vuelve inestable y las jornadas invitan a quedarse en casa, pocas combinaciones resultan tan tentadoras como una ronda de mates acompañada por algo dulce. En ese contexto, las tortitas negras aparecen como una receta tradicional que nunca pierde vigencia y que, además, puede resolverse sin mayores complicaciones en la cocina.

Este clásico de la panadería argentina se destaca por su textura esponjosa, su base suave y el contraste con la cobertura de azúcar negra, que se carameliza en el horno y le da su sello característico. Aunque muchos las compran hechas, lo cierto es que prepararlas en casa permite ajustar el sabor y disfrutarlas en una merienda.

Receta para hacer tortitas negras caseras

Para preparar esta receta se necesitan:

500 gramos de harina de trigo

250 gramos de azúcar negra

100 gramos de manteca

100 gramos de azúcar

10 gramos de levadura seca

250 mililitros de leche tibia

1 huevo

1 cucharadita de sal





Las tortitas negras llevan ingredientes básicos que suelen estar al alcance en cualquier cocina y su procedimiento es sencillo de seguir, especial para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina.