FÁCILES
Receta ideal para un día gris: ¿Cómo hacer tortitas negras para acompañar los mates?
Un clásico de las panaderías argentinas que también puede prepararse en casa con ingredientes simples y un paso a paso accesible.
Cuando el clima se vuelve inestable y las jornadas invitan a quedarse en casa, pocas combinaciones resultan tan tentadoras como una ronda de mates acompañada por algo dulce. En ese contexto, las tortitas negras aparecen como una receta tradicional que nunca pierde vigencia y que, además, puede resolverse sin mayores complicaciones en la cocina.
Este clásico de la panadería argentina se destaca por su textura esponjosa, su base suave y el contraste con la cobertura de azúcar negra, que se carameliza en el horno y le da su sello característico. Aunque muchos las compran hechas, lo cierto es que prepararlas en casa permite ajustar el sabor y disfrutarlas en una merienda.
Receta para hacer tortitas negras caseras
Para preparar esta receta se necesitan:
- 500 gramos de harina de trigo
- 250 gramos de azúcar negra
- 100 gramos de manteca
- 100 gramos de azúcar
- 10 gramos de levadura seca
- 250 mililitros de leche tibia
- 1 huevo
- 1 cucharadita de sal
- El primer paso consiste en activar la levadura. Para eso, se la mezcla con la leche tibia y una cucharada de azúcar, dejándola reposar unos minutos hasta que comience a espumar.
- En un recipiente amplio, se combina la harina previamente tamizada con el resto del azúcar y la sal. Luego se incorporan la manteca, el huevo y la mezcla de levadura. Se integra todo hasta formar una masa uniforme.
- Una vez lograda la consistencia, se pasa la preparación a una superficie enharinada y se amasa durante aproximadamente 10 minutos, hasta que la masa se vuelva suave y elástica. Después, se deja reposar en un bol cubierto durante una hora o hasta que duplique su tamaño.
- Con la masa leudada, se desgasifica y se estira con un rodillo hasta alcanzar un grosor cercano a un centímetro. Luego se cortan las tortitas con un vaso o molde circular.
- Se colocan en una bandeja para horno y se cubren generosamente con azúcar negra, presionando levemente para que se adhiera. Tras un breve reposo adicional, se hornean a 180°C durante 20 a 25 minutos, hasta que los bordes estén dorados y la superficie caramelizada.