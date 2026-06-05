Receta de "arroz chaufa": cómo hacer este clásico de la gastronomía peruana para resolver cualquier comida

Se trata de una receta completa y versátil, ideal tanto para un almuerzo como para una cena. Su base es el arroz frito, pero lo que realmente lo distingue es la combinación de ingredientes que lo acompañan, como la cebolla de verdeo, una tortilla de huevo cortada en trozos y alguna proteína que puede adaptarse según el gusto personal.

Además, el arroz chaufa tiene la ventaja de ser rendidor, sabroso y relativamente rápido de preparar, lo que lo convierte en una opción práctica para resolver una comida sin esfuerzo.

Cómo preparar un delicioso y auténtico arroz chaufa

Para preparar aproximadamente cuatro platos se necesitan estos ingredientes:

250 gramos de arroz.

1 pechuga de pollo (puede reemplazarse por carne, salchichas o directamente suprimir la proteína animal para obtener una versión vegetariana).

4 huevos.

1 cucharadita de jengibre rallado.

½ morrón rojo.

4 cebollas de verdeo.

Aceite de girasol.

1 cucharada de aceite de oliva.

125 mililitros de salsa de soja (se compra en dietéticas o supermercados).





Además de ser fácil de preparar, el arroz chaufa puede adaptarse a los gustos personales como carne, pollo, mariscos y distintas variedades de verduras.

Procedimiento:

El primer paso es cocinar el arroz blanco. Para ello, colocar el arroz en una olla con el doble de agua hirviendo y cocinar a fuego fuerte. Revolver una sola vez y, cuando rompa hervor, dejar unos minutos antes de tapar y bajar el fuego al mínimo hasta que el agua se evapore por completo. Una vez listo el arroz, continuar con el resto de la preparación. Cortar el pollo en cubos pequeños. Picar el morrón y la cebolla de verdeo, y rallar el jengibre. En una sartén, colocar un poco de aceite de girasol, cocinar los huevos batidos hasta formar una especie de tortilla. Retirar, cortar en trozos y reservar. En la misma sartén, agregar más aceite y saltear el jengibre junto con el pollo hasta que esté dorado. Reservar. Luego, incorporar el aceite de oliva y saltear el morrón junto con la cebolla de verdeo a fuego fuerte, removiendo constantemente. Sumar el arroz ya cocido y la salsa de soja, mezclando bien para integrar los sabores. Por último, agregar el pollo y los trozos de huevo, mezclar nuevamente y servir bien caliente.

Tips para mejorar la receta

Para lograr un mejor resultado, se recomienda utilizar arroz cocido con anticipación, ya que al estar más seco se integra mejor al salteado y evita que la preparación quede apelmazada.

También es importante cocinar a fuego fuerte y sin dejar de remover, especialmente en el momento de integrar todos los ingredientes, para lograr el característico sabor del arroz frito.

En cuanto a las variaciones, se pueden sumar otros ingredientes como zanahoria rallada, brotes de soja o incluso mariscos como camarones, según la preferencia.