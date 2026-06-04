Receta de "banana bread", ideal para aprovechar la fruta muy madura y merendar algo saludable
Esta receta de budín de banana es ideal para una merienda o desayuno, ya que aporta mucha saciedad y fibra. Además, permite darle una segunda oportunidad a la fruta que está por echarse a perder.
El budín de banana es un clásico, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación y sumar algo saludable a la dieta diaria. Esta preparación, también conocida como "banana bread", se convirtió en una buena opción para aprovechar aquellas bananas demasiado maduras que suelen quedar olvidadas en la cocina.
Además de ser una opción práctica y económica, esta receta destaca por su simpleza y por utilizar ingredientes accesibles. La dulzura natural de la fruta permite reducir la cantidad de azúcar agregada, lo que la vuelve apta para quienes buscan alternativas más livianas o están en un plan de descenso de peso.
Receta para hacer una banana bread delicioso y fácil
Ingredientes y paso a paso
Para preparar este budín de banana sin gluten se necesitan:
- 2 huevos
- 100 cc de aceite
- 50 g de azúcar o miel (también puede utilizarse edulcorante o stevia en menor cantidad)
- 150 g de premezcla sin gluten o harina de avena pura
- 1 cucharada de polvo de hornear sin gluten
- 2 bananas medianas bien maduras
- Esencia de vainilla
Antes de comenzar, es importante precalentar el horno a 180 °C. En un bol, batir los huevos junto con el azúcar o el endulzante elegido hasta lograr una mezcla homogénea. Luego, pisar las bananas hasta obtener un puré e incorporarlas junto con el aceite a la preparación anterior.
A continuación, sumar el polvo de hornear, la harina o premezcla sin gluten y unas gotas de esencia de vainilla. Integrar todos los ingredientes con movimientos suaves hasta conseguir una masa uniforme.
Una vez lista la mezcla, volcarla en un molde previamente engrasado y enharinado. Llevar al horno a temperatura media durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo este salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa.
Tips para mejorar la receta
- Para potenciar el sabor y la textura del budín, se pueden incorporar algunos ingredientes adicionales de manera opcional. Por ejemplo, agregar nueces o almendras aporta crocancia, mientras que los trozos de chocolate le dan un toque más dulce.
- También es recomendable utilizar bananas bien maduras, ya que cuanto más oscuras estén, mayor será su dulzor y mejor será la textura final del budín. Esto permite incluso reducir aún más la cantidad de azúcar agregada.
- Otra alternativa es aromatizar la preparación con canela o ralladura de limón, lo que suma un toque distintivo sin modificar la base de la receta.