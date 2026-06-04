Receta de "banana bread", ideal para aprovechar la fruta muy madura y merendar algo saludable

El budín de banana es un clásico, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación y sumar algo saludable a la dieta diaria. Esta preparación, también conocida como "banana bread", se convirtió en una buena opción para aprovechar aquellas bananas demasiado maduras que suelen quedar olvidadas en la cocina.

Además de ser una opción práctica y económica, esta receta destaca por su simpleza y por utilizar ingredientes accesibles. La dulzura natural de la fruta permite reducir la cantidad de azúcar agregada, lo que la vuelve apta para quienes buscan alternativas más livianas o están en un plan de descenso de peso.

Receta para hacer una banana bread delicioso y fácil

Ingredientes y paso a paso

Para preparar este budín de banana sin gluten se necesitan:

2 huevos

100 cc de aceite

50 g de azúcar o miel (también puede utilizarse edulcorante o stevia en menor cantidad)

150 g de premezcla sin gluten o harina de avena pura

1 cucharada de polvo de hornear sin gluten

2 bananas medianas bien maduras

Esencia de vainilla





Al budín de banana se le puede agregar nueces, trozos de chocolate o ralladuras de cítricos a la masa para aportarle más sabor.

Antes de comenzar, es importante precalentar el horno a 180 °C. En un bol, batir los huevos junto con el azúcar o el endulzante elegido hasta lograr una mezcla homogénea. Luego, pisar las bananas hasta obtener un puré e incorporarlas junto con el aceite a la preparación anterior.

A continuación, sumar el polvo de hornear, la harina o premezcla sin gluten y unas gotas de esencia de vainilla. Integrar todos los ingredientes con movimientos suaves hasta conseguir una masa uniforme.

Una vez lista la mezcla, volcarla en un molde previamente engrasado y enharinado. Llevar al horno a temperatura media durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo este salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa.

Tips para mejorar la receta