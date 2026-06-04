Pastafrola perfecta: la receta en 5 pasos del clásico argentino que brilla en la merienda

La pastafrola es uno de los clásicos de la cocina casera argentina que siempre encuentra su lugar en la mesa de la merienda, ya sea por su sabor tradicional, su dulzura característica o los recuerdos de la abuela. Con su masa suave y su relleno característico, se convirtió en una de las preparaciones más elegidas para acompañar unos buenos mates, sobre todo en encuentros familiares o tardes de relax.

Se trata de una receta que mantiene su vigencia justamente por lo simple de su elaboración y por ese sabor inconfundible que remite a lo casero y tradicional. En solo 5 pasos, es posible lograr un manjar suave, dorado y con ese equilibrio justo entre dulzura y textura que la vuelve infaltable.

¿Cómo preparar una deliciosa pastafrola en 5 simples pasos?

¿Cómo preparar una deliciosa pastafrola en 5 simples pasos?

Ingredientes

300 gramos de harina leudante

150 gramos de manteca a temperatura ambiente

100 gramos de azúcar

1 huevo

1 yema

1 cucharadita de esencia de vainilla

400 gramos de dulce de membrillo

3 cucharadas de agua

Preparación

-En un bowl grande colocar la harina leudante junto con la manteca a temperatura ambiente, el azúcar, el huevo, la yema y la esencia de vainilla. Comenzar a integrar los ingredientes con las manos o una espátula hasta formar una masa uniforme. Amasar solo lo necesario para que quede suave y homogénea, evitando trabajarla en exceso. Una vez lista, envolverla en film o cubrirla con un repasador limpio y llevarla a la heladera durante unos 20 minutos para que tome más firmeza y sea más fácil de manipular.

-Mientras la masa descansa, preparar el relleno. Cortar el dulce de membrillo en cubos pequeños y colocarlo en una olla junto con las cucharadas de agua. Llevar a fuego bajo y revolver constantemente para ayudar a que se derrita de manera pareja. A medida que se caliente, el dulce irá tomando una textura más cremosa y fácil de untar. Cuando no queden grumos grandes y la mezcla tenga una consistencia uniforme, retirar del fuego y dejar entibiar.

-Retirar la masa de la heladera y separar aproximadamente una cuarta parte para utilizar más adelante en la decoración. Sobre una superficie apenas enharinada, estirar el resto de la masa con un palo de amasar hasta alcanzar un grosor parejo. Luego, colocarla cuidadosamente en un molde previamente enmantecado y enharinado, cubriendo tanto la base como los bordes. Presionar suavemente con los dedos para que se adapte bien a la forma del molde y retirar el excedente de masa si fuera necesario.

-Volcar el dulce de membrillo ya tibio sobre la base de masa y distribuirlo con ayuda de una cuchara o espátula hasta cubrir toda la superficie de manera uniforme. Después, tomar la masa reservada, estirarla y cortarla en tiras del mismo tamaño. Colocarlas sobre el relleno formando el clásico enrejado característico de la pastafrola. Para un acabado más dorado y brillante, se puede pincelar la superficie de la masa con un poco de huevo batido.

-Llevar la preparación a horno precalentado a 180 °C y cocinar durante aproximadamente 35 a 40 minutos. Durante la cocción, la masa irá tomando color y el relleno comenzará a burbujear suavemente. Una vez que la superficie esté dorada y los bordes se vean cocidos, retirar del horno. Dejar enfriar por completo antes de desmoldar para que la estructura se asiente correctamente y resulte más fácil cortarla en porciones. Servir sola o acompañada de unos mates para disfrutar de una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina.