Cambiá la forma de hacer papas fritas: el truco que usan los chefs para que queden más crujientes

Las papas fritas son una de las guarniciones más elegidas por millones de argentinos para acompañar sus diversas recetas. Cada persona suele tener algunos trucos que pone en práctica para deleitar a sus invitados.

Es una preparación sencilla y que requiere poco tiempo. Sin embargo, puede traer algunas complicaciones si no se consideran puntos claves como la temperatura del aceite o el tiempo de cocción.

La búsqueda de los chefs se centra en encontrar el equilibrio perfecto entre una textura crujiente por fuera, el interior suave y que salgan menos grasientas, situación que puede resolverse en simples pasos.

Paso a paso: cómo lograr las mejores papas fritas

Uno de los puntos que se deben tener en cuenta es el control del aceite, que al principio debe estar a 200 grados. Otro es realizar el blanqueado, que consiste en una breve cocción en agua y vinagre hirviendo durante 10 minutos.

Las papas deben cortarse en bastones homogéneos, colocarlas en un bol con agua fría para quitarles el almidón y secarlas antes de una primera fritura, la cual debe durar un minuto para que se forme una costra.

El truco de los chefs para que las papas queden crujientes.

Enfriarlas durante 15 minutos o llevarlas al congelador durante toda la noche antes de una segunda cocción, con una temperatura de 180 grados, de dos o tres minutos. En caso de congelarlas, deben entrar al aceite aún congeladas.