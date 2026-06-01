Experto en limpieza afirma que debe realizarse "una desinfección profunda a la esponja" por semana para evitar malos olores

La esponja de la cocina es uno de los objetos de limpieza más utilizados, ya que el lavado de platos, vasos, cubiertos y ollas diario así lo dispone. Sin embargo, su uso constante puede provocar malos olores si no se desinfecta como corresponde.

Una de las creencias populares es que al estar en contacto constante con detergente y agua alcanza para que se mantenga, aunque existen trucos caseros que llevan pocos minutos para dejarla como nueva y ampliar su vida útil.

Según los especialistas, estas acciones deben ser profundas y con una frecuencia semanal para evitar la proliferación de manchas en las esponjas, eliminar los residuos y los malos olores, y además, realizar pequeñas limpiezas diarias.

El truco casero para que la esponja recupere vida útil

El ingeniero químico y experto en limpieza del hogar, Diego Fernández, explica que para llevar a cabo la desinfección de las esponjas y que aumente su vida útil son necesarios ingredientes fáciles de conseguir como alcohol, vinagre blanco, jugo de limón y percarbonato de sodio.

Dentro de la limpieza diaria que requiere la esponja, los interesados deben enjuagarla con agua luego de lavar los platos y una vez que se escurra bien deben colocar 100 mililitros de alcohol al 70% y algunas gotas de vinagre blanco y jugo de limón.

La esponja debe lavarse en profundidad una vez por semana según los especialistas.

Luego deberán colocarla en un recipiente con percarbonato de sodio y agua caliente, dejarla sumergida por aproximadamente 20 minutos para que actúe, enjuagarla bien y esperar que se seque por completo antes del próximo uso.

En el caso de que las personas no tengan intenciones de realizar este procedimiento semanal para que los estropajos de cocina tengan una mejora en la vida útil, los especialistas recomiendan que se sustituyan con una frecuencia que ronda entre los 3 y los 7 días.