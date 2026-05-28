El truco casero para saber cuándo hay que regar las plantas en invierno

Las bajas temperaturas que afronta Buenos Aires y varios puntos del país generan la necesidad de que muchas personas tomen una serie de recaudos mayores en la vida cotidiana, desde abrigarse más o utilizar calefacción.

En este sentido, las plantas del jardín también requieren una serie de cuidados adicionales y trucos caseros para no dañarse con el frío.

Uno de los problemas más habituales que se producen en esta época del año es el riego como en las jornadas más calurosas debido a que genera la acumulación de agua en la tierra, tarda en drenarse y puede producir la asfixia de las raíces.

Durante el otoño y el invierno hay menos horas de sol en el día, lo que se traduce a una menor evaporación y una mayor tardanza en el secado. Esta situación puede ser grave para las plantas.

El truco casero para darse cuenta cuando necesitas regar

Las personas que deseen saber cuál es el momento adecuado para regar las plantas sin ponerlas en riesgo por el exceso de agua, deben introducir un dedo o un palito por algunos centímetros en la tierra. En el caso de que salga húmedo deberán esperar unos días.

Otra de las formas más sencillas es analizando el peso de la maceta, esto quiere decir que deben levantarla durante algunos segundos, en el caso de que lo sientan muy liviano es posible que esté seca y deba regarse.

Debe regarse con menos frecuencia para evitar la proliferación de hongos en las plantas y la asfixia de las raíces.

Mientras que mediante la vista es otra de las opciones sencillas de descubrir esto. Si las personas ven que las hojas de las plantas están amarillas o blandas, se puede analizar como un síntoma de exceso, pero si las ven arrugadas, deben regarlas.

Especialistas detallan que se debe regar en el lapso de la media mañana, preferentemente entre las 10 y las 14, porque se encuentra algo de calor solar que puede ayudar a evaporar el exceso de agua. Además, debe realizarse este procedimiento con agua a temperatura ambiente.