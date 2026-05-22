El dato infalible para reconocer cuando un gato tiene frío, ¿cómo se lo puede cuidar?

Los días de frío extremo en Argentina pueden traer múltiples complicaciones de salud a la sociedad, un aumento considerable en las tarifas por el uso de electrodomésticos como estufas o caloventores para tratar de mantener una temperatura agradable.

Sin embargo, uno de los problemas silenciosos es cómo puede afectar este clima a las mascotas del hogar, siendo los gatos uno de los que pueden tener complicaciones mucho mayores.

Estos animales se caracterizan por ser bastante resistentes a los cambios de temperatura repentinos debido a su pelaje. Sin embargo, existen algunas particularidades que demuestran alguna problemática, como mantenerse quieto o buscar fuentes de calor.

Los detalles que te hacen dar cuenta de que un gato puede estar en peligro

La forma de reaccionar de un gato durante las jornadas de mucho frío puede traer preocupación a los dueños, principalmente si se muestran más somnolientos que de costumbre o si presentan partes del cuerpo frías cuando los tocan.

Una de las acciones más comunes de estas mascotas es acercarse a estufas, mantas u otras fuentes de calor, como lo puede ser el regazo de las personas; además, si se acuestan en forma de "bolita", puede expresar la intención de mantener el calor corporal.

Los gatos pueden padecer menos el frío por su pelaje, pero dan claros indicios cuando ocurre.

En el caso de que esto se mantenga a lo largo del tiempo, pueden darse otras problemáticas como la disminución de la temperatura corporal o hasta darse una hipotermia, patología que requeriría una atención veterinaria urgente.

Cuáles son las formas más prácticas para proteger a los gatos del frío

Entre los métodos más elegidos para que las mascotas no sufran de manera muy brusca las bajas temperaturas está tratar de mantener los espacios estables y evitar que los lugares de descanso estén cerca de corrientes de aire.

Uno de los ejemplos más habituales es ubicar una cama en una zona cálida e incorporar mantas o frazadas para que conserve el calor corporal; aunque otra de las opciones es optar por una cama con relleno térmico.