El llamativo truco del papel aluminio en los cajones de la cocina: ¿Para qué sirve?

El papel aluminio es uno de esos elementos que casi nunca faltan en la cocina y que suele utilizarse para preparar alimentos al horno, conservar preparaciones en la heladera o envolver distintos productos para mantener mejor su temperatura y frescura.

Gracias a su practicidad y resistencia, se convirtió en un aliado cotidiano dentro de muchísimas casas, aunque ahora volvió a ser tendencia por una novedad.

Es que en los últimos años empezó a popularizarse un truco poco conocido que propone usar el papel aluminio de una manera completamente distinta dentro de la cocina.

Por qué recomiendan usar papel aluminio dentro de los cajones de la cocina

Por qué recomiendan usar papel aluminio dentro de los cajones de la cocina

Los cajones de la cocina suelen acumular migas, restos de comida, manchas de aceite, humedad y todo tipo de suciedad que muchas veces pasa desapercibida. Con el uso diario, esa mezcla puede terminar deteriorando la base de los muebles, especialmente en sectores cercanos a la pileta, el horno o lugares donde se genera mucho vapor al cocinar.

Frente a esto, existe un truco casero cada vez más utilizado: colocar papel aluminio dentro de los cajones o cubrir la base con una lámina. Aunque parece algo simple, muchas personas empezaron a hacerlo porque ayuda a proteger el interior de los muebles y facilita muchísimo la limpieza cotidiana.

Funciona como una especie de barrera entre la superficie del cajón y la suciedad que puede acumularse con el tiempo. De esta manera, evita que la grasa, la humedad o pequeños derrames entren en contacto directo con la madera o el material del mueble.

Esto resulta especialmente útil en la cocina, donde el vapor y la condensación aparecen constantemente mientras se cocina. Con el paso de los meses, esa humedad puede provocar manchas, malos olores, desgaste en los muebles e incluso la aparición de hongos si no se realiza una limpieza frecuente.

Además, el aluminio simplifica bastante el mantenimiento. Cuando se derrama aceite, se rompen paquetes o quedan restos de comida, muchas veces alcanza con retirar la lámina y reemplazarla por otra nueva, sin necesidad de limpiar todo el cajón en profundidad.

Qué cajones conviene proteger

Este truco suele recomendarse sobre todo en cajones donde se guardan especias, utensilios, repasadores, bolsas reutilizables o alimentos abiertos que pueden dejar restos y suciedad. También funciona muy bien en muebles ubicados cerca de la pileta o el horno, ya que son sectores donde suele acumularse más humedad.

En cambio, en cajones con superficies impermeables o con organizadores plásticos removibles, el beneficio puede ser menor porque suelen limpiarse con más facilidad y no absorben humedad de la misma manera.

Cómo colocar el papel aluminio correctamente

Para aprovechar este truco, primero conviene vaciar completamente el cajón y limpiar bien la base para retirar polvo, migas o restos de suciedad. Después hay que asegurarse de que la superficie quede totalmente seca, ya que si se coloca el aluminio sobre humedad atrapada podría generarse el efecto contrario.

Una vez limpio, se corta una lámina del tamaño del cajón y se coloca con el lado brillante hacia arriba. No hace falta usar pegamento ni cinta adhesiva porque el peso de los objetos ayuda a mantener el papel en su lugar.

No existe una frecuencia exacta para reemplazar el papel aluminio, ya que depende muchísimo del uso que tenga cada cajón. En los que se utilizan todos los días, como los de cubiertos o utensilios, muchas personas prefieren cambiarlo una vez por mes o apenas notan suciedad acumulada.

Lo importante es prestar atención a señales como manchas, humedad, roturas o arrugas excesivas. Cuando el aluminio empieza a deteriorarse, deja de cumplir correctamente su función y puede convertirse en un espacio donde se acumulan bacterias.

Otros usos del papel aluminio dentro de la casa

Otros usos del papel aluminio dentro de la casa

Además de los cajones, el papel aluminio empezó a utilizarse en otros rincones del hogar. Algunas personas lo colocan en las rejillas del baño para disminuir malos olores y evitar la entrada de insectos, mientras que otras lo usan en la base del secador de piso para evitar que el polvo vuelva a levantarse al limpiar.

También hay quienes envuelven las esponjas de cocina en papel aluminio para reducir la humedad y evitar que acumulen olores desagradables tan rápido, ayudando a que duren más tiempo.