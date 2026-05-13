El truco infalible para mantener la casa calentita este invierno

Las jornadas de bajas temperaturas provocan que millones de personas traten de encontrar alternativas sencillas para mantener los hogares templados sin acudir a electrodomésticos que generen un aumento considerable en las tarifas.

El uso de estufas o caloventores son muy prácticos para aclimatar algunos hogares durante el día, pero para evitar excesivas facturas de luz o de gas, suelen optar por trucos caseros con objetos que hay en los hogares o que requieren simples pasos.

Cuáles son los trucos caseros para evitar el frío en invierno

Entre las principales alternativas que destacan para resguardar el calor en las jornadas más frías del año, aparece la colocación de burletes de silicona de alta densidad en todos los marcos de aberturas, para evitar el ingreso de viento por pequeñas rendijas.

Otra de las opciones que pueden tenerse en cuenta es la colocación de cortinas térmicas que cuenten con un reverso de polímero, esto provocará una cámara de aire aislante en los hogares.

Un método que lleva más tiempo y dinero es la instalación de lámicas reflectantes por detrás de las paredes que dan al exterior, que son utilizadas para reflejar calor o luz hacia su fuente original.

Sin embargo, una de las opciones más comúnes es abrir las cortinas durante la primera mañana y el transcurso de la tarde, que son las zonas que cuenta con máxima radiación solar.