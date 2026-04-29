No pases frío: el truco japonés para calentar los pies de forma rápida y sencilla

Cada vez más personas utilizan el método "Urawaza" para no pasar frío. Dicha técnica japonesa promete calentar las extremidades del cuerpo de forma inmediata.

La práctica consiste en colocar un pequeño trozo de ají dentro de la media para generar un efecto térmico. Este sistema reveló una base química real por la liberación de capsaicina.

Dicha sustancia genera una sensación de calor potente al entrar en contacto con el cuerpo. La novedad sorprendió a los que buscan alternativas ante el clima gélido.

Los riesgos de la quemadura química en la piel





No obstante, especialistas en dermatología advirtieron que esta práctica no es inocua. El contacto prolongado con el picante impactó de forma negativa en pieles sensibles.

Los profesionales explicaron que la capsaicina actúa como un irritante severo en tejidos delicados. El ardor puede transformarse en una lesión dermatológica de difícil tratamiento.

En plataformas de redes sociales, estos desafíos acumulan miles de reproducciones por hora. Los médicos denunciaron que el peligro aumenta en niños y personas con patologías previas.

Si alguien decide implementar el sistema, la prudencia debe primar sobre la improvisación. Recomiendan interponer una barrera de tela para que el vegetal no toque la epidermis.

E l método "Urawaza" para no pasar frío.

Alternativas seguras para combatir las bajas temperaturas





Frente a estos riesgos innecesarios, los especialistas sugirieron opciones validadas. Realizar baños con agua tibia activa la circulación de forma natural al finalizar la jornada.

Hacer actividad física leve también genera el calor corporal necesario para que los dedos dejen de estar blancos. Moverse un poco evita que las extremidades pierdan temperatura.

La compra de medias térmicas de alta calidad se posiciona como la mejor inversión del invierno. Estos artículos aíslan el frío sin generar esa humedad molesta que afecta al calzado.

Errores comunes que afectan la respuesta térmica





Evitar el exceso de café y alcohol es otro punto fundamental. Estas sustancias pueden alterar la respuesta térmica natural del organismo ante el invierno.

Un error frecuente es el uso de dos pares de medias cuando estas aprietan demasiado el pie. La presión excesiva frena el flujo sanguíneo normal, enfriando las extremidades más rápido.

La falta de respaldo científico en estos trucos de internet disparó la preocupación sanitaria. Priorizar el cuidado de la piel es vital ante sustancias tan irritantes como el picante.

Mantener los pies calientes es una prioridad, pero siempre apostando por soluciones probadas. El abrigo por capas sigue siendo la clave del éxito.