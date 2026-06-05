Los trucos caseros para combatir la alergia

Los cambios bruscos de temperatura disparan la congestión y las alergias respiratorias. Para evitar la automedicación, existen trucos caseros muy efectivos que permiten limpiar el ambiente y aliviar los síntomas en pocos pasos.

Especialistas en inmunología aseguran que la clave principal para frenar las crisis alérgicas consiste en controlar el ambiente dentro del hogar para reducir drásticamente la presencia de alérgenos.

Cómo eliminar los ácaros en el dormitorio

Lavado frecuente: lavar las sábanas con agua caliente una vez por semana para matar los bichos invisibles.

Evitar acolchados pesados: las colchas gruesas acumulan grandes cantidades de polvo y ácaros.

Limpieza húmeda: pasar siempre trapos húmedos por los muebles para que el polvo no quede suspendido en el aire. Además, pasar la aspiradora en cortinas, sillones y alfombras.

Los métodos más comunes para evitar la alergia de forma natural.

Ventilación estratégica y cuidado contra el polen

La ventilación de la casa debe realizarse a primera hora de la mañana o justo después de una lluvia, que es cuando el aire está más limpio. Se debe evitar abrir las ventanas en días muy secos o con viento fuerte.

Para evitar que el polen ingrese al cuerpo, se recomienda lavarse el pelo al regresar a casa para eliminar las partículas adheridas. Por la misma razón, no hay que secar la ropa afuera, ya que el polen se pega fácil a las fibras mojadas.

Para bajar la congestión nasal de forma natural, el uso de solución fisiológica es el mejor aliado. Además, se aconseja una alimentación rica en cítricos y jengibre para fortalecer el sistema inmune.