Por qué hay que tirar vinagre en los zócalos de la casa: el "trucazo" casero que pocos conocen

Mantener la casa impecable no requiere gastar una fortuna en productos químicos. Uno de los secretos mejor guardados de la limpieza cotidiana consiste en colocar vinagre blanco en los zócalos, una zona que suele acumular mucha mugre y que pocos limpian correctamente.

El vinagre de alcohol destaca por su potente acidez, lo que lo convierte en un desinfectante natural ideal para eliminar bacterias, hongos y disolver la grasa o el polvo adherido en los rincones más difíciles del hogar.

El paso a paso para aplicar el truco en los zócalos

Para llevar a cabo este método casero y económico, solo se necesita vinagre blanco, agua, un pulverizador y un paño de microfibra:

Limpieza previa: Pasar una escoba o un trapo seco para retirar el exceso de polvo acumulado sobre el zócalo.

La mezcla: Colocar en el rociador partes iguales de vinagre blanco y agua .

Aplicación: Pulverizar la preparación directamente sobre los zócalos de las habitaciones.

El toque final: Dejar actuar el líquido durante unos minutos y luego retirar el producto pasando un paño limpio y seco.

Especialistas en la materia recomiendan repetir esta acción una vez por semana en los sectores de alto tránsito (como el living o la cocina) y cada quince días en los dormitorios.

Además, se aconseja realizarlo en días de sol para ventilar bien los ambientes, lograr que el olor fuerte se disipe rápido y evitar que quede humedad acumulada.

Un beneficio extra: chau hormigas e insectos

Además de dejar los ambientes relucientes y con más brillo, este truco tiene una ventaja espectacular: el vinagre actúa como un repelente natural contra insectos. Al limpiar los zócalos con este producto, se eliminan los rastros químicos que usan las hormigas para guiarse, alejándolas por completo de la casa.