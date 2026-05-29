El truco casero para dejar las ventanas como nuevas en pocos pasos

La limpieza de vidrios y ventanas puede convertirse en un verdadero problema en los hogares debido a que pueden aparecer marcas hechas por accidente. Sin embargo, existen trucos caseros con pocos productos para que queden impolutas.

Este tipo de marcas pueden hallarse en las aberturas por el uso indebido de productos de limpieza o la concentración de minerales que tiene el agua, pero puede resolverse con solamente dos ingredientes que seguramente están en los hogares.

El vinagre blanco es uno de los productos más eficaces para la limpieza de las ventanas porque tiene propiedades desengrasantes y desinfectantes, lo que lo convierte en una alternativa muy económica para solucionar esta problemática.

Qué se requiere para este truco de limpieza de vidrios

Vinagre blanco

Agua destilada,

Un paño de microfibra

Paso a paso: cómo se realiza este truco casero

Lo primero que deben hacer es agarrar una botella rociadora limpia y en el interior colocarle una parte de vinagre blanco con el agua destilada. Luego de esto, rociar la mezcla sobre la superficie del vidrio o del espejo que deseen dejar como nueva.

Dejar actuar unos segundos y comenzar a pasar el paño de microfibra (que debe estar limpio y seco) con movimientos circulares. Otra de las opciones es usar papel de diario para que no queden pelusas.

El método más sencillo para limpiar las ventanas en pocos pasos.

En el caso de que sea una mancha muy pronunciada y difícil de quitar, se puede colocar una pizca de bicarbonato de sodio a la mezcla para que potencie el efecto. Una vez que se hayan limpiado los vidrios, espejos o ventanas, tendrán que secar bien las esquinas.

Se recomienda realizar este procedimiento en un día nublado o a la sombra, debido a que la exposición al sol puede provocar manchas en los vidrios a pesar de que tiene la facultad de secar más rápido.