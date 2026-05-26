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Martes, 26 de mayo de 2026

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El truco simple y eficaz para evitar que los vidrios del auto se empañen con la neblina

Ante la alerta por bancos densos que afectarán a varias provincias del país, muchos conductores buscan soluciones simples y rápidas para mejorar la visibilidad y circular con mayor seguridad.

MBurczynsky

Las jornadas húmedas y las bajas temperaturas suelen traer un problema muy común para quienes manejan: los vidrios empañados

La situación se vuelve todavía más complicada cuando aparecen bancos densos de neblina que reducen drásticamente la visión en calles, rutas y accesos.

En medio de la alerta meteorológica que afecta a distintas provincias argentinas, comenzó a viralizarse un método sencillo y económico que ayuda a mantener el parabrisas despejado durante más tiempo. 

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Qué hacer para que el parabrisas no se empañe cuando hay humedad y bajas temperaturas.

El método más efectivo para manejar sin vidrios empañados durante la niebla

El empañamiento de los vidrios del auto ocurre cuando la humedad del interior del vehículo entra en contacto con superficies frías, generando condensación y reduciendo considerablemente la visibilidad.

Frente a este problema, existe un truco casero muy utilizado que ayuda a evitar que el parabrisas y las ventanillas se empañen rápidamente. 

El truco simple y eficaz para evitar que los vidrios del auto se empañen con la neblina

El método consiste en aplicar una pequeña cantidad de detergente líquido o jabón neutro sobre un paño limpio y distribuirlo suavemente en la cara interna de los vidrios. Luego, se debe retirar el excedente con un trapo seco hasta dejar la superficie transparente.

El efecto se produce porque el producto de limpieza genera una fina película invisible que dificulta la acumulación de gotas de agua sobre el vidrio. De esta manera, se reduce notablemente la condensación y mejora la visibilidad durante la conducción.

Otra alternativa similar es utilizar espuma de afeitar, un producto que también deja una capa protectora temporal sobre la superficie. En ambos casos, el resultado suele durar varios días, dependiendo de la humedad ambiente y del uso del vehículo.

Especialistas en seguridad vial remarcan que estos métodos pueden ser útiles como complemento, aunque no reemplazan el correcto funcionamiento del sistema de ventilación y desempañador del auto

Lo más recomendable es activar el aire caliente dirigido al parabrisas y mantener una leve circulación de aire dentro del vehículo para equilibrar la temperatura.

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 Detergente líquido o jabón neutro sobre un paño limpio.

También aconsejan evitar ingresar con ropa demasiado mojada, ya que eso aumenta la humedad interior y favorece el empañamiento. Mantener limpios los vidrios resulta fundamental, porque la suciedad y los residuos grasos facilitan la adherencia de partículas de agua.

En condiciones de niebla intensa, conducir con poca visibilidad puede representar un riesgo importante. Por eso, además de utilizar estos trucos, se recomienda circular a baja velocidad, usar luces bajas y mantener mayor distancia con otros vehículos.

Mientras continúan las alertas por neblina en distintas regiones del país, cada vez más conductores recurren a este tipo de soluciones prácticas para mejorar la seguridad y evitar complicaciones durante los traslados diarios.

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