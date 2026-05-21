Los trucos más efectivos para ahorrar energía en invierno y no gastar de más

Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, el uso de sistemas de calefacción se vuelve indispensable en los hogares argentinos. Este incremento en la demanda suele reflejarse directamente en las facturas de gas, que tienden a elevarse de manera considerable durante los meses más fríos del año.

En ese sentido, existen pequeños cambios en la rutina diaria que pueden marcar una diferencia significativa en el consumo. La clave está en conservar el calor dentro del hogar el mayor tiempo posible, evitando pérdidas innecesarias que obliguen a utilizar estufas u otros artefactos durante más horas.

Trucos efectivos para ahorrar gas en época invernal

Uno de los principales puntos de pérdida de calor en una vivienda son las ventanas. Por eso, el uso de cortinas térmicas resulta una medida efectiva para disminuir el ingreso de aire frío y mantener la temperatura interior. Este tipo de cortinas actúa como una barrera adicional que ayuda a conservar el calor generado por la calefacción.

Otra opción accesible es incorporar alfombras, especialmente en hogares con pisos de cerámica o materiales fríos. Estos elementos no solo aportan confort, sino que también contribuyen a reducir la sensación térmica baja dentro de los ambientes.

También se recomienda calefaccionar únicamente los ambientes que están en uso. Durante el día, cuando las temperaturas suelen ser más moderadas, es posible concentrar la calefacción en espacios específicos, evitando el funcionamiento innecesario de artefactos en habitaciones vacías.

Para reducir el consumo de gas existen algunos trucos y hábitos cotidianos que ayudan a mantener el calor en el hogar.

Los especialistas coinciden en que el ahorro no depende de una única medida aislada, sino de la aplicación conjunta de distintos hábitos que permitan mantener el calor por más tiempo dentro del hogar.

Hábitos para reducir el consumo de gas

Además de las mejoras en la vivienda, existen conductas cotidianas que ayudan a optimizar el uso del gas:

Ventilar los ambientes de forma breve y controlada evita la pérdida excesiva de calor, mientras que regular la temperatura de los calefactores en niveles moderados permite mantener el confort sin generar un consumo excesivo.

Otra recomendación es realizar un mantenimiento periódico de los artefactos, lo que garantiza un funcionamiento más eficiente y seguro. Asimismo, aprovechar la luz solar durante el día, abriendo cortinas y persianas, contribuye a elevar la temperatura interior de forma natural.

Finalmente, apagar o reducir la calefacción durante la noche o en momentos en que no hay personas en el hogar también es una práctica clave para disminuir el consumo.

Cambios en los subsidios del gas: ¿Cómo impacta la medida en las zonas frías?

En paralelo a estas recomendaciones, el Gobierno avanzó con un proyecto para restringir el subsidio de gas en el régimen de Zona Fría, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 20 de mayo.

De ser aprobado por el Senado, el nuevo esquema reduciría el alcance del beneficio en distintas provincias, especialmente en regiones con climas más severos. La medida podría afectar a alrededor de 1,2 millones de hogares en distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, que quedarían excluidos del régimen ampliado en 2021.

El objetivo oficial es disminuir el gasto público, con un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones. Según argumentan desde el Gobierno, el fondo fiduciario que financia estos subsidios (alimentado por un recargo del 7,5% sobre el consumo de gas) resulta insuficiente para cubrir la totalidad de los beneficios otorgados.