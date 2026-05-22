Este es el truco definitivo para saber si una campera realmente abriga

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas salen en busca de camperas, tapados y prendas térmicas para enfrentar el invierno.

Sin embargo, a la hora de elegir ropa para el frío, es fundamental conocer los materiales, el tipo de confección y la capacidad para aislar el calor corporal.

Para ello, existe un truco sencillo que ayuda a reconocer si una prenda realmente abriga o si solo está diseñada con fines estéticos de la moda actual.

Elegir una buena campera puede marcar la diferencia entre pasar frío o conservar el calor durante el invierno.

El truco para saber si un abrigo protege del frío

Uno de los métodos más utilizados consiste en revisar tanto el peso como la composición interna de la prenda. Aunque ambas cosas parecen tarea difícil, solo requiere una acción: observar la etiqueta.

Los especialistas recomiendan identificar materiales capaces de conservar mejor el calor, como es el caso de la lana, el polar, la pluma, el corderito sintético o los tejidos térmicos.

En contraposición, las telas livianas o demasiado finas (siré, silver, tracker o micropolar) pueden ofrecer poca protección frente a temperaturas extremas.

Las telas térmicas, el tipo de relleno y las costuras son claves para identificar si una campera realmente protege del frío.

Otro detalle importante es comprobar si el abrigo posee cámara de aire o relleno aislante. Las camperas inflables, por ejemplo, funcionan bien porque retienen el calor corporal en pequeños espacios internos.

También conviene revisar costuras, cierres y puños, ya que las filtraciones de aire frío reducen considerablemente la capacidad térmica de la prenda.

Además, hay que tener en cuenta que no siempre un abrigo pesado significa mayor protección. Algunas prendas modernas utilizan tecnologías térmicas livianas que aíslan mejor el frío que materiales tradicionales más voluminosos.

Por eso, antes de comprar, se recomienda tocar el interior, verificar el tipo de tela y prestar atención a si el cuerpo mantiene rápidamente la sensación de calor al probarlo.



