El truco casero con bicarbonato para blanquear los auriculares y dejarlos como nuevos

Los auriculares acumulan bacterias, grasa de la piel y pelusa de los bolsillos a diario. Además de ser un foco de suciedad, esto perjudica la calidad del sonido. Sin embargo, existe un truco casero infalible con bicarbonato de sodio para quitarles el color amarillento y extender su vida útil.

La mezcla de bicarbonato funciona como un blanqueador y desengrasante natural que remueve la mugre pegada en los cables plásticos sin necesidad de usar químicos agresivos.

Paso a paso: cómo blanquear los cables con bicarbonato

La mezcla: en un recipiente pequeño, mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta formar una pasta consistente.

Aplicación: sumergir un cepillo de dientes viejo en la pasta y frotar con suavidad las zonas manchadas o amarillas del cable.

Remoción: dejar actuar el producto durante unos minutos. Cuando la pasta empiece a secarse, retirarla por completo con un paño o esponja apenas humedecida.

Este procedimiento se puede realizar cada dos semanas para mantener el color original de los cables y evitar que la mugre se adhiera de forma permanente.

Cómo limpiar las almohadillas y las mallas de sonido

Para una desinfección profunda del resto de los componentes, es fundamental separar las piezas y tener extremo cuidado con los circuitos: