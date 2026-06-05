Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 5 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
En vivo
TRISTEZA

¡EN VIVO! Último adiós al Indio Solari: masiva despedida en Parque Leloir y Plaza de Mayo

INTERESANTE

El truco casero con bicarbonato para blanquear los auriculares y dejarlos como nuevos

Es el método más efectivo para sacar el color amarillento de los cables y mejorar la calidad del sonido en pocos minutos. El paso a paso para limpiarlos sin romperlos.

SGorostiaga
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Los auriculares acumulan bacterias, grasa de la piel y pelusa de los bolsillos a diario. Además de ser un foco de suciedad, esto perjudica la calidad del sonido. Sin embargo, existe un truco casero infalible con bicarbonato de sodio para quitarles el color amarillento y extender su vida útil.

La mezcla de bicarbonato funciona como un blanqueador y desengrasante natural que remueve la mugre pegada en los cables plásticos sin necesidad de usar químicos agresivos.

Paso a paso: cómo blanquear los cables con bicarbonato

  • La mezcla: en un recipiente pequeño, mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta formar una pasta consistente.

  • Aplicación: sumergir un cepillo de dientes viejo en la pasta y frotar con suavidad las zonas manchadas o amarillas del cable.

  • Remoción: dejar actuar el producto durante unos minutos. Cuando la pasta empiece a secarse, retirarla por completo con un paño o esponja apenas humedecida.

Este procedimiento se puede realizar cada dos semanas para mantener el color original de los cables y evitar que la mugre se adhiera de forma permanente.

Cómo limpiar las almohadillas y las mallas de sonido

Para una desinfección profunda del resto de los componentes, es fundamental separar las piezas y tener extremo cuidado con los circuitos:

  • Almohadillas de silicona: si tus auriculares tienen gomitas desmontables, retiralas y lavalas por separado con agua tibia y jabón neutro. Deben estar 100% secas antes de volver a colocarlas.

  • El cuerpo del auricular: limpiar la estructura plástica con un paño de microfibra humedecido con una gota de alcohol isopropílico o toallitas húmedas.

  • La rejilla de sonido: para limpiar la malla metálica y sacar la cera acumulada, usar un cepillo de cerdas suaves completamente seco o ayudarse con un escarbadientes, siempre con el auricular apuntando hacia abajo para que la mugre caiga y no entre al parlante.

Esta nota habla de:
1
Murió el Indio Solari: se despide una voz histórica, una leyenda del rock y la cultura argentina
Noticias

Murió el Indio Solari: se despide una voz histórica, una leyenda del rock y la cultura argentina

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

4
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

5
"Buen viaje, mi querido amigo": el emotivo adiós de Skay al Indio Solari
Noticias

"Buen viaje, mi querido amigo": el emotivo adiós de Skay al Indio Solari

Últimas noticias de Trucos