No tires los tomates viejos: hacé salsa casera y ahorrá miles de pesos con este truco

"Cuidar el mango" es la regla número uno en la cocina de hoy. Por eso, esos tomates arrugados que tenés en el fondo de la heladera no son basura: son la base de una salsa de lujo que te va a ahorrar una fortuna. En lugar de tirarlos, usá el calor del horno para concentrar su sabor y tener comida lista para toda la semana.

La clave es la cocción lenta. Al cocinarlos así, el agua se va y el gusto se vuelve mucho más intenso que el de cualquier conserva industrial. Es el plan perfecto para este otoño y acá te contamos cómo hacerlo sin vueltas.

Ingredientes: lo que tenés en la alacena

Buscá estos elementos básicos y empezá a cocinar:

Tomates maduros: todos los que estén a punto de pasar.

Cebolla blanca: una o dos unidades para dar cuerpo.

Ajo: dientes enteros (a gusto).

Aceite: el que tengas a mano (oliva o girasol).

Condimentos: sal, pimienta y pimentón ahumado.

Opcional: una pizca de azúcar si están muy ácidos.

Esta salsa es el plan perfecto para este otoño y acá te contamos cómo hacerlo sin vueltas..

Paso a paso: de la heladera al plato

Seguí estas instrucciones y en menos de una hora tenés la salsa lista:

Lavá los tomates y cortalos en trozos grandes (no gastes tiempo en pelarlos). Cortá la cebolla en gajos y poné todo en una fuente para horno con bastante aceite. Condimentá con sal y pimienta. Llevá la fuente a un horno moderado. A los 20 minutos, sumá los ajos enteros para que no se quemen y den buen aroma. Cuando el tomate esté desarmado y la cebolla doradita, sacalo del fuego. Pasá todo por una licuadora o procesadora hasta que quede una crema suave.

Cómo usar y guardar tu "salsa salvadora"

Esta preparación te sirve para todo. Es la base ideal para unos fideos económicos, pero también queda espectacular si cocinás unos filetes de merluza arriba de la salsa. Si te gusta la pizza, este toque de "bodegón" le gana a cualquier producto comprado.

Para que te dure, guardala en frascos de vidrio en la heladera (aguanta 4 días). Si hiciste mucha, metela en el freezer en porciones chicas. Así, siempre vas a tener una solución rápida para el almuerzo sin gastar de más. Con este método, le ganás a la inflación y comés mucho más sano.