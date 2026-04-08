Sopa de pollo: la receta barata de la abuela para enfrentar el otoño

Se terminó el veranito y el cuerpo lo sabe. Con este miércoles gris y el viento sur que no afloja, el plan ideal es una buena sopa de pollo casera. Olvidate de los cubitos industriales: hacer un caldo de verdad en casa es baratísimo, rinde un montón y te devuelve el alma al cuerpo en una sola cucharada.

El secreto para que te salga espectacular no es ser un experto, sino tener paciencia y usar un ingrediente clave que le da todo el "power". Acá te pasamos la guía definitiva para que te luzcas esta noche.

Ingredientes: lo que necesitás para 4 personas

Buscá en la heladera que seguro tenés casi todo:

Pollo: 2 muslos enteros (son más baratos y tienen más gusto que la pechuga).

Vegetales: 1 cebolla, 2 zanahorias y 2 ramas de apio.

El "trucazo": 1 hueso de jamón (pedíselo al fiambrero amigo, le da un toque salado único).

Para llenar: 160 g de fideos (estrellitas, letras o munición).

Sabor: Hierbas provenzales, sal, pimienta y perejil fresco.

Con este miércoles gris y el viento sur que no afloja, el plan ideal es una buena sopa de pollo casera.

Paso a paso: cómo lograr el caldo definitivo

Para que el pollo salga tierno y el caldo bien transparente, seguí este orden:

El dorado: En una olla con un chorrito de aceite, dorá bien el pollo. Ese "tostado" es lo que le va a dar color y sabor a la sopa. Los vegetales: Sacá el pollo y en esa misma grasita salteá la cebolla, la zanahoria y el apio cortados chiquitos. Al fuego: Volvé a poner el pollo, sumá el hueso de jamón y tirale 2 litros de agua. Cuando rompa el hervor, sacale la espumita que flota arriba con una cuchara para que quede limpia. Paciencia: Bajá el fuego al mínimo y dejá que se cocine tapada durante una hora. El toque final: Sacá el pollo, desmenuzá la carne y tirá los huesos. Agregá los fideos al caldo, cocinalos lo que diga el paquete y volvé a meter la carne de pollo al final.

Consejo para ahorrar: sopa para toda la semana

Si te sobra, no la tires. Esta sopa es mucho más rica de un día para el otro porque los sabores se asientan. Si querés guardar para otro día, congelá solo el caldo con el pollo.

Los fideos conviene cocinarlos en el momento en que los vas a comer para que no se pongan babosos. Con medio kilo de pollo y un par de verduras, tenés la cena resuelta para toda la familia por monedas.



