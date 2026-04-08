Receta de bifes a la criolla: el plato casero perfecto para el frío

Abril llegó con lluvia y frío, pero desde la cocina se puede combatir con platos calientes que reconfortan el cuerpo y el ánimo. De hecho, es el momento en que las preparaciones caseras vuelven a ganar protagonismo.

Dentro de las opciones, los bifes a la criolla se destacan por su practicidad y rendimiento, ideales para alimentar a toda la familia sin gastar de más y aprovechando al máximo cada ingrediente.

Pequeños secretos caseros que hacen la diferencia en el resultado final.

Ingredientes para 4 personas:

4 bifes de carne (nalga, bola de lomo o cuadrada)

3 papas medianas

1 cebolla grande

1 morrón

2 tomates o 1 taza de tomate triturado

2 dientes de ajo

1/2 taza de caldo o agua

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de pimentón

Opcional: ají molido y hoja de laurel

Productos simples y accesibles que se transforman en un plato lleno de sabor.

Preparación paso a paso:

Preparar los ingredientes. Cortar las papas en rodajas, la cebolla en pluma, el morrón en tiras y el tomate en cubos o rodajas. Tener todo listo antes de empezar facilita la cocción.

Sellar la carne. En una sartén amplia o cacerola, calentar un poco de aceite y dorar los bifes previamente salpimentados de ambos lados. No hace falta cocinarlos del todo, solo sellarlos para que conserven sus jugos. Retirar y reservar.

Hacer la base de sabor. En la misma olla, agregar la cebolla y el morrón. Cocinar a fuego medio hasta que estén blandos y fragantes. Luego sumar el ajo picado y cocinar unos segundos más.

Incorporar los tomates y condimentos. Agregar el tomate junto con sal, pimienta, pimentón y, si se desea, un toque de ají molido. Cocinar unos minutos hasta que se forme una salsa base.

Armar las capas. Colocar una capa de papas en la olla, luego los bifes y encima la preparación de verduras. Repetir el proceso si hay más cantidad, formando capas.

Agregar líquido. Sumar un chorrito de caldo o agua (también puede ser un poco de vino blanco) para generar vapor y ayudar a la cocción.

Cocinar a fuego bajo. Tapar y dejar cocinar durante 25 a 30 minutos aproximadamente, sin revolver demasiado, hasta que las papas estén tiernas y la carne bien cocida.

Reposar y servir. Apagar el fuego y dejar reposar unos minutos antes de servir. Esto permite que los sabores se integren mejor.

La cocción lenta y en capas es clave para lograr una textura perfecta.

Consejos de abuela:

Sellá bien los bifes antes de armar el plato: ese dorado le da todo el sabor.

Cortá las papas no muy finas para que no se desarmen durante la cocción.

No revuelvas demasiado: lo ideal es dejar que se cocine tranquilo para que las capas mantengan su textura.

Si podés, usá tomate natural en lugar de salsa envasada: el gusto es más fresco y casero.

Un chorrito de vino blanco o caldo casero levanta muchísimo el sabor.

Cociná a fuego bajo y con paciencia: es un plato que mejora con el tiempo.

Al final, dejalo reposar unos minutos tapado: ese "descanso" hace que todo quede más sabroso.