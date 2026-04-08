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Miércoles, 8 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
CLÁSICO

Receta de bifes a la criolla: el plato casero perfecto para el frío

Una preparación rendidora, económica y llena de sabor que se adapta perfecto a los días frescos, con ingredientes simples y un resultado reconfortante.

MBurczynsky

Abril llegó con lluvia y frío, pero desde la cocina se puede combatir con platos calientes que reconfortan el cuerpo y el ánimo. De hecho, es el momento en que las preparaciones caseras vuelven a ganar protagonismo. 

Dentro de las opciones, los bifes a la criolla se destacan por su practicidad y rendimiento, ideales para alimentar a toda la familia sin gastar de más y aprovechando al máximo cada ingrediente.

&nbsp;Pequeños secretos caseros que hacen la diferencia en el resultado final.&nbsp;
 Pequeños secretos caseros que hacen la diferencia en el resultado final. 

Ingredientes para 4 personas: 

  • 4 bifes de carne (nalga, bola de lomo o cuadrada)

  • 3 papas medianas

  • 1 cebolla grande

  • 1 morrón

  • 2 tomates o 1 taza de tomate triturado

  • 2 dientes de ajo

  • 1/2 taza de caldo o agua

  • 2 cucharadas de aceite

  • Sal y pimienta a gusto

  • 1 cucharadita de pimentón

  • Opcional: ají molido y hoja de laurel

    • &nbsp;Productos simples y accesibles que se transforman en un plato lleno de sabor.&nbsp;
     Productos simples y accesibles que se transforman en un plato lleno de sabor. 

    Preparación  paso a paso:

  • Preparar los ingredientes. Cortar las papas en rodajas, la cebolla en pluma, el morrón en tiras y el tomate en cubos o rodajas. Tener todo listo antes de empezar facilita la cocción.

  • Sellar la carne. En una sartén amplia o cacerola, calentar un poco de aceite y dorar los bifes previamente salpimentados de ambos lados. No hace falta cocinarlos del todo, solo sellarlos para que conserven sus jugos. Retirar y reservar.

  • Hacer la base de sabor. En la misma olla, agregar la cebolla y el morrón. Cocinar a fuego medio hasta que estén blandos y fragantes. Luego sumar el ajo picado y cocinar unos segundos más.

  • Incorporar los tomates y condimentos. Agregar el tomate junto con sal, pimienta, pimentón y, si se desea, un toque de ají molido. Cocinar unos minutos hasta que se forme una salsa base.

  • Armar las capas. Colocar una capa de papas en la olla, luego los bifes y encima la preparación de verduras. Repetir el proceso si hay más cantidad, formando capas.

  • Agregar líquido. Sumar un chorrito de caldo o agua (también puede ser un poco de vino blanco) para generar vapor y ayudar a la cocción.

  • Cocinar a fuego bajo. Tapar y dejar cocinar durante 25 a 30 minutos aproximadamente, sin revolver demasiado, hasta que las papas estén tiernas y la carne bien cocida.

  • Reposar y servir. Apagar el fuego y dejar reposar unos minutos antes de servir. Esto permite que los sabores se integren mejor.

    • &nbsp;La cocción lenta y en capas es clave para lograr una textura perfecta.&nbsp;
     La cocción lenta y en capas es clave para lograr una textura perfecta. 

    Consejos de abuela:

  • Sellá bien los bifes antes de armar el plato: ese dorado le da todo el sabor.

  • Cortá las papas no muy finas para que no se desarmen durante la cocción.

  • No revuelvas demasiado: lo ideal es dejar que se cocine tranquilo para que las capas mantengan su textura.

  • Si podés, usá tomate natural en lugar de salsa envasada: el gusto es más fresco y casero.

  • Un chorrito de vino blanco o caldo casero levanta muchísimo el sabor.

  • Cociná a fuego bajo y con paciencia: es un plato que mejora con el tiempo.

  • Al final, dejalo reposar unos minutos tapado: ese "descanso" hace que todo quede más sabroso.
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