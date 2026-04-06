Recetas otoñales "potentes": los tres platos para combatir el frío
Hay recetas fáciles, económicas y súper rendidoras que, con ingredientes accesibles y pocos pasos, son perfectas para hacerle frente a la llegada del otoño.
Cuando baja la temperatura ante la llegada del otoño, no hay nada mejor que comer algo caliente, casero y abundante. Y en ese contexto, hay recetas económicas para combatir el frío que son ideales para cuidar el bolsillo sin resignar sabor.
La cocina de invierno en nuestro país está muy ligada a platos tradicionales que vienen de la inmigración europea, mezclados con ingredientes locales y costumbres bien argentinas. Guisos, sopas y preparaciones al horno son protagonistas porque rinden, se recalientan bien y alimentan a toda la familia.
A continuación compartimos tres recetas fáciles, económicas y súper rendidoras para la familia. Todas cuentan con ingredientes accesibles y pasos claros para que te salgan de diez.
Guiso de lentejas bien cargado: un clásico rendidor que mejora de un día para el otro
El guiso de lentejas tiene raíces en la cocina española e italiana, pero en Argentina se transformó en un plato bien criollo, ideal para los días fríos y para cocinar en cantidad.
Ingredientes:
- 2 tazas de lentejas
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 papa
- 1 tomate o 1/2 lata de tomate triturado
- 1 chorizo colorado (opcional)
- 1 diente de ajo
- Sal, pimienta, pimentón y laurel
- Aceite
Preparación:
- Lavá bien las lentejas y dejalas en remojo al menos 1 hora (esto acelera la cocción).
- En una olla grande, rehogá la cebolla, el ajo y la zanahoria picados con un chorrito de aceite.
- Sumá el chorizo en rodajas (si usás) y cociná unos minutos para que largue sabor.
- Incorporá el tomate, las lentejas y cubrí con agua.
- Condimentá con sal, pimienta, pimentón y laurel.
- Cociná a fuego medio durante 30-40 minutos.
- Agregá la papa en cubos a mitad de cocción.
- Cociná hasta que todo esté tierno y el guiso espeso.
Sopa crema de calabaza: suave, nutritiva y perfecta para una cena liviana
La sopa de calabaza es un clásico en muchas culturas, y acá se volvió popular por ser económica, fácil y muy rendidora.
Ingredientes:
- 1 calabaza mediana
- 1 papa
- 1 cebolla
- 1 litro de caldo o agua
- Sal, pimienta y nuez moscada
- Un chorrito de crema o leche (opcional)
Preparación:
- Pelá y cortá la calabaza, la papa y la cebolla.
- En una olla, rehogá la cebolla hasta que esté transparente.
- Sumá la calabaza y la papa, y cubrí con caldo.
- Cociná hasta que todo esté bien tierno.
- Procesá o licuá hasta lograr una crema suave.
- Volvé al fuego, condimentá y agregá un toque de crema si querés más suavidad.
Arroz con pollo económico: completo, sabroso y rendidor
El arroz con pollo tiene influencia española, pero cada casa tiene su versión. Esta es económica y pensada para resolver una comida completa sin complicaciones.
Ingredientes:
- 2 tazas de arroz
- 2 presas de pollo (muslo o pata-muslo)
- 1 cebolla
- 1/2 morrón
- 1 zanahoria
- 4 tazas de caldo
- Sal, pimienta y pimentón
- Aceite
Preparación:
- Dorá el pollo en una olla con un poco de aceite y reservá.
- En la misma olla, rehogá cebolla, morrón y zanahoria.
- Volvé a incorporar el pollo.
- Sumá el arroz y mezclá bien.
- Agregá el caldo caliente y los condimentos.
- Cociná a fuego medio hasta que el arroz absorba el líquido.
- Tapá y dejá reposar unos minutos antes de servir.
Tips para variar las recetas contra el frío
Estas recetas económicas son ideales para el invierno: rinden, son fáciles y te salvan cualquier comida sin gastar de más. Además, muchas se pueden freezar o recalentar, lo que las hace aún más prácticas.
Si querés variar, podés sumar legumbres como garbanzos, cambiar el pollo por carne económica o hacer versiones vegetarianas. También podés agregarle picante, queso o hierbas frescas para darles un toque distinto.