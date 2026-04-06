Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 6 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
IMPERDIBLES

Recetas otoñales "potentes": los tres platos para combatir el frío

Hay recetas fáciles, económicas y súper rendidoras que, con ingredientes accesibles y pocos pasos, son perfectas para hacerle frente a la llegada del otoño.

Cuando baja la temperatura ante la llegada del otoño, no hay nada mejor que comer algo caliente, casero y abundante. Y en ese contexto, hay recetas económicas para combatir el frío que son ideales para cuidar el bolsillo sin resignar sabor.

La cocina de invierno en nuestro país está muy ligada a platos tradicionales que vienen de la inmigración europea, mezclados con ingredientes locales y costumbres bien argentinas. Guisos, sopas y preparaciones al horno son protagonistas porque rinden, se recalientan bien y alimentan a toda la familia.

A continuación compartimos tres recetas fáciles, económicas y súper rendidoras para la familia. Todas cuentan con ingredientes accesibles y pasos claros para que te salgan de diez.

Guiso de lentejas bien cargado: un clásico rendidor que mejora de un día para el otro 

El guiso de lentejas tiene raíces en la cocina española e italiana, pero en Argentina se transformó en un plato bien criollo, ideal para los días fríos y para cocinar en cantidad.

Ingredientes:

  • 2 tazas de lentejas
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 papa
  • 1 tomate o 1/2 lata de tomate triturado
  • 1 chorizo colorado (opcional)
  • 1 diente de ajo
  • Sal, pimienta, pimentón y laurel
  • Aceite


El guiso de lentejas es un clásico de las épocas de frío.
El guiso de lentejas es un clásico de las épocas de frío.

Preparación:

  1. Lavá bien las lentejas y dejalas en remojo al menos 1 hora (esto acelera la cocción).
  2. En una olla grande, rehogá la cebolla, el ajo y la zanahoria picados con un chorrito de aceite.
  3. Sumá el chorizo en rodajas (si usás) y cociná unos minutos para que largue sabor.
  4. Incorporá el tomate, las lentejas y cubrí con agua.
  5. Condimentá con sal, pimienta, pimentón y laurel.
  6. Cociná a fuego medio durante 30-40 minutos.
  7. Agregá la papa en cubos a mitad de cocción.
  8. Cociná hasta que todo esté tierno y el guiso espeso.

Sopa crema de calabaza: suave, nutritiva y perfecta para una cena liviana

La sopa de calabaza es un clásico en muchas culturas, y acá se volvió popular por ser económica, fácil y muy rendidora. 

Ingredientes:

  • 1 calabaza mediana
  • 1 papa
  • 1 cebolla
  • 1 litro de caldo o agua
  • Sal, pimienta y nuez moscada
  • Un chorrito de crema o leche (opcional) 


La sopa de calabaza se destaca por ser económica, fácil y muy rendidora.
La sopa de calabaza se destaca por ser económica, fácil y muy rendidora.

Preparación:

  1. Pelá y cortá la calabaza, la papa y la cebolla.
  2. En una olla, rehogá la cebolla hasta que esté transparente.
  3. Sumá la calabaza y la papa, y cubrí con caldo.
  4. Cociná hasta que todo esté bien tierno.
  5. Procesá o licuá hasta lograr una crema suave.
  6. Volvé al fuego, condimentá y agregá un toque de crema si querés más suavidad.

Arroz con pollo económico: completo, sabroso y rendidor

El arroz con pollo tiene influencia española, pero cada casa tiene su versión. Esta es económica y pensada para resolver una comida completa sin complicaciones. 

Ingredientes:

  • 2 tazas de arroz
  • 2 presas de pollo (muslo o pata-muslo)
  • 1 cebolla
  • 1/2 morrón
  • 1 zanahoria
  • 4 tazas de caldo
  • Sal, pimienta y pimentón
  • Aceite

 

El arroz con pollo tiene origen en la cocina española, pero ya es un clásico argentino.
El arroz con pollo tiene origen en la cocina española, pero ya es un clásico argentino.

Preparación:

  1. Dorá el pollo en una olla con un poco de aceite y reservá.
  2. En la misma olla, rehogá cebolla, morrón y zanahoria.
  3. Volvé a incorporar el pollo.
  4. Sumá el arroz y mezclá bien.
  5. Agregá el caldo caliente y los condimentos.
  6. Cociná a fuego medio hasta que el arroz absorba el líquido.
  7. Tapá y dejá reposar unos minutos antes de servir.

Tips para variar las recetas contra el frío

Estas recetas económicas son ideales para el invierno: rinden, son fáciles y te salvan cualquier comida sin gastar de más. Además, muchas se pueden freezar o recalentar, lo que las hace aún más prácticas.

Si querés variar, podés sumar legumbres como garbanzos, cambiar el pollo por carne económica o hacer versiones vegetarianas. También podés agregarle picante, queso o hierbas frescas para darles un toque distinto.


Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril
Noticias

La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril

Últimas noticias de Receta