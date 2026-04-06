Recetas otoñales "potentes": los tres platos para combatir el frío

Cuando baja la temperatura ante la llegada del otoño, no hay nada mejor que comer algo caliente, casero y abundante. Y en ese contexto, hay recetas económicas para combatir el frío que son ideales para cuidar el bolsillo sin resignar sabor.

La cocina de invierno en nuestro país está muy ligada a platos tradicionales que vienen de la inmigración europea, mezclados con ingredientes locales y costumbres bien argentinas. Guisos, sopas y preparaciones al horno son protagonistas porque rinden, se recalientan bien y alimentan a toda la familia.

A continuación compartimos tres recetas fáciles, económicas y súper rendidoras para la familia. Todas cuentan con ingredientes accesibles y pasos claros para que te salgan de diez.

Guiso de lentejas bien cargado: un clásico rendidor que mejora de un día para el otro

El guiso de lentejas tiene raíces en la cocina española e italiana, pero en Argentina se transformó en un plato bien criollo, ideal para los días fríos y para cocinar en cantidad.

Ingredientes:

2 tazas de lentejas

1 cebolla

1 zanahoria

1 papa

1 tomate o 1/2 lata de tomate triturado

1 chorizo colorado (opcional)

1 diente de ajo

Sal, pimienta, pimentón y laurel

Aceite





El guiso de lentejas es un clásico de las épocas de frío.

Preparación:

Lavá bien las lentejas y dejalas en remojo al menos 1 hora (esto acelera la cocción). En una olla grande, rehogá la cebolla, el ajo y la zanahoria picados con un chorrito de aceite. Sumá el chorizo en rodajas (si usás) y cociná unos minutos para que largue sabor. Incorporá el tomate, las lentejas y cubrí con agua. Condimentá con sal, pimienta, pimentón y laurel. Cociná a fuego medio durante 30-40 minutos. Agregá la papa en cubos a mitad de cocción. Cociná hasta que todo esté tierno y el guiso espeso.

Sopa crema de calabaza: suave, nutritiva y perfecta para una cena liviana

La sopa de calabaza es un clásico en muchas culturas, y acá se volvió popular por ser económica, fácil y muy rendidora.

Ingredientes:

1 calabaza mediana

1 papa

1 cebolla

1 litro de caldo o agua

Sal, pimienta y nuez moscada

Un chorrito de crema o leche (opcional)





La sopa de calabaza se destaca por ser económica, fácil y muy rendidora.

Preparación:

Pelá y cortá la calabaza, la papa y la cebolla. En una olla, rehogá la cebolla hasta que esté transparente. Sumá la calabaza y la papa, y cubrí con caldo. Cociná hasta que todo esté bien tierno. Procesá o licuá hasta lograr una crema suave. Volvé al fuego, condimentá y agregá un toque de crema si querés más suavidad.

Arroz con pollo económico: completo, sabroso y rendidor

El arroz con pollo tiene influencia española, pero cada casa tiene su versión. Esta es económica y pensada para resolver una comida completa sin complicaciones.

Ingredientes:

2 tazas de arroz

2 presas de pollo (muslo o pata-muslo)

1 cebolla

1/2 morrón

1 zanahoria

4 tazas de caldo

Sal, pimienta y pimentón

Aceite

El arroz con pollo tiene origen en la cocina española, pero ya es un clásico argentino.

Preparación:

Dorá el pollo en una olla con un poco de aceite y reservá. En la misma olla, rehogá cebolla, morrón y zanahoria. Volvé a incorporar el pollo. Sumá el arroz y mezclá bien. Agregá el caldo caliente y los condimentos. Cociná a fuego medio hasta que el arroz absorba el líquido. Tapá y dejá reposar unos minutos antes de servir.

Tips para variar las recetas contra el frío

Estas recetas económicas son ideales para el invierno: rinden, son fáciles y te salvan cualquier comida sin gastar de más. Además, muchas se pueden freezar o recalentar, lo que las hace aún más prácticas.

Si querés variar, podés sumar legumbres como garbanzos, cambiar el pollo por carne económica o hacer versiones vegetarianas. También podés agregarle picante, queso o hierbas frescas para darles un toque distinto.



