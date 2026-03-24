Tres recetas con verduras que se preparan en pocos minutos y son perfectas para el otoño

El otoño es una de las mejores épocas para cocinar con verduras: hay productos más sabrosos, económicos y versátiles que permiten preparar platos reconfortantes sin complicarse demasiado. Desde zapallos hasta espinaca o zanahoria, la cocina otoñal invita a comer rico, casero y calentito.

En esta nota vas a encontrar tres recetas ideales para esta temporada, pensadas para resolver comidas en pocos minutos sin resignar sabor. Son opciones simples, con ingredientes accesibles y técnicas fáciles, perfectas tanto para el día a día como para lucirte sin esfuerzo.

Además, estas preparaciones tienen raíces en distintas tradiciones culinarias, adaptadas a una cocina moderna donde el tiempo vale oro. Si te gusta cocinar pero no querés pasar horas frente a la hornalla, estas ideas te van a venir de diez.

Cómo hacer una crema de calabaza express

La crema de calabaza tiene sus raíces en la cocina europea, especialmente en Francia e Italia, donde las sopas de verduras son protagonistas en épocas frías. Esta versión está pensada para hacer en menos de 20 minutos sin perder cremosidad ni sabor.

Ingredientes (para 2-3 porciones):

500 g de calabaza

1 cebolla chica

1 diente de ajo

500 ml de caldo (puede ser de verduras)

2 cucharadas de crema (opcional)

Sal, pimienta y nuez moscada

Crema de calabaza es un clásico otoñal de origen europeo adaptado a la cocina rápida y casera.

Paso a paso:

Pelá y cortá la calabaza en cubos chicos. Cuanto más chicos, más rápido se cocina. Picá la cebolla y el ajo bien finitos para que se integren mejor en la preparación. En una olla, rehogá la cebolla y el ajo con un chorrito de aceite hasta que estén transparentes. Sumá la calabaza y mezclá bien para que absorba sabor. Agregá el caldo caliente, tapá y cociná durante 10-15 minutos hasta que la calabaza esté bien blanda. Procesá todo hasta lograr una textura cremosa. Si querés, sumá la crema en este punto. Ajustá sal, pimienta y una pizca de nuez moscada para realzar el sabor.

Cómo hacer una tortilla de espinaca rápida y esponjosa

La tortilla es un ícono de la cocina española, pero con el tiempo se adaptó a mil versiones. Esta variante con espinaca es más liviana, nutritiva y se prepara en menos de 15 minutos.

Ingredientes:

1 atado de espinaca (puede ser fresca o congelada)

3 huevos

1/2 cebolla

2 cucharadas de queso rallado

Sal y pimienta





La tortilla de espinaca es una receta con influencia española ideal para resolver almuerzos o cenas en pocos minutos.

Paso a paso:

Si usás espinaca fresca, lavala bien y cocinala apenas unos minutos hasta que reduzca su volumen. Escurrila muy bien para evitar exceso de agua. Picá la cebolla y rehogala en sartén hasta que esté dorada. Batí los huevos en un bowl e incorporá la espinaca, la cebolla y el queso rallado. Condimentá con sal y pimienta a gusto. Volcá la mezcla en una sartén antiadherente caliente con un poco de aceite. Cociná a fuego medio durante unos minutos y luego da vuelta la tortilla con cuidado para dorar del otro lado. Retirá cuando esté firme pero jugosa en el interior.

Cómo hacer zanahorias glaseadas rápidas que levantan cualquier plato en minutos

Las zanahorias glaseadas son típicas de la cocina francesa, donde se busca resaltar el sabor natural de las verduras. Esta versión rápida es ideal para acompañar carnes o comer solas.

Ingredientes:

3 zanahorias grandes

1 cucharada de manteca

1 cucharadita de azúcar (opcional)

Sal y pimienta

Un chorrito de jugo de naranja o agua

Las zanahorias glaseadas son una guarnición de origen francés, simple y perfecta para sumar sabor dulce y equilibrado.

Paso a paso:

Pelá las zanahorias y cortalas en rodajas finas o bastones. En una sartén, derretí la manteca a fuego medio. Sumá las zanahorias y saltealas durante unos minutos. Agregá el azúcar y el jugo de naranja (o agua) para ayudar a formar el glaseado. Cociná hasta que el líquido se reduzca y las zanahorias estén tiernas pero firmes. Salpimentá y serví calientes.



