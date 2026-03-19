Receta de gratinado de coliflor: una idea para salir de lo habitual y sumar verduras
Una opción simple y sabrosa que transforma la coliflor en un plato mucho más tentador. Ideal para variar el menú de todos los días y sumar verduras de una forma distinta y deliciosa.
La coliflor no siempre es la primera opción a la hora de cocinar, pero con la preparación adecuada puede convertirse en un plato realmente rico y reconfortante. Este gratinado es una forma simple de darle más sabor y textura, logrando una combinación cremosa por dentro y dorada por fuera que cambia por completo su resultado.
Además, es una receta práctica que no requiere demasiados ingredientes y se adapta fácilmente a lo que tengas en casa. Ideal para acompañar otras comidas o incluso como plato principal, es una manera distinta de incorporar esta verdura sin caer en lo de siempre.
¿Cómo preparar un delicioso gratinado de coliflor y hacer que todos quieran repetir el plato?
Es cierto que la coliflor tiene un sabor bastante particular y un aroma fuerte que no siempre convence a todos, pero la clave está en cómo se la prepara. Al gratinarla, esos rasgos se suavizan y se transforman en un gusto mucho más equilibrado, donde predominan la cremosidad y el toque dorado del horno, logrando un resultado más amigable incluso para quienes no suelen elegirla.
Ingredientes:
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1 coliflor mediana
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200 ml de crema de leche
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100 gramos de queso rallado
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1 diente de ajo
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1 cucharada de manteca
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Sal y pimienta a gusto
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Nuez moscada (opcional)
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Queso extra para gratinar
Paso a paso:
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Separá la coliflor en ramilletes y lavalos bien. Cocinalos en agua con sal durante unos 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes. Escurrilos y reservá.
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En una sartén, derretí la manteca y agregá el ajo picado. Cociná apenas unos segundos para que largue sabor. Sumá la crema de leche, condimentá con sal, pimienta y nuez moscada, y mezclá bien.
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Incorporá el queso rallado a la preparación y revolvé hasta que se funda y quede una salsa cremosa. Colocá la coliflor en una fuente para horno y volcá la salsa por encima, cubriendo bien todos los ramilletes.
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Agregá un poco más de queso por arriba para lograr ese gratinado dorado. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que la superficie esté bien dorada. Listo para disfrutar.