Receta de gratinado de coliflor: una idea para salir de lo habitual y sumar verduras

La coliflor no siempre es la primera opción a la hora de cocinar, pero con la preparación adecuada puede convertirse en un plato realmente rico y reconfortante. Este gratinado es una forma simple de darle más sabor y textura, logrando una combinación cremosa por dentro y dorada por fuera que cambia por completo su resultado.

Además, es una receta práctica que no requiere demasiados ingredientes y se adapta fácilmente a lo que tengas en casa. Ideal para acompañar otras comidas o incluso como plato principal, es una manera distinta de incorporar esta verdura sin caer en lo de siempre.

¿Cómo preparar un delicioso gratinado de coliflor y hacer que todos quieran repetir el plato?

¿Cómo preparar un delicioso gratinado de coliflor y hacer que todos quieran repetir el plato?

Es cierto que la coliflor tiene un sabor bastante particular y un aroma fuerte que no siempre convence a todos, pero la clave está en cómo se la prepara. Al gratinarla, esos rasgos se suavizan y se transforman en un gusto mucho más equilibrado, donde predominan la cremosidad y el toque dorado del horno, logrando un resultado más amigable incluso para quienes no suelen elegirla.

Ingredientes:

1 coliflor mediana

200 ml de crema de leche

100 gramos de queso rallado

1 diente de ajo

1 cucharada de manteca

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Queso extra para gratinar

Paso a paso: