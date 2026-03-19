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Jueves, 19 de marzo de 2026

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ALTERNATIVA

Receta de gratinado de coliflor: una idea para salir de lo habitual y sumar verduras

Una opción simple y sabrosa que transforma la coliflor en un plato mucho más tentador. Ideal para variar el menú de todos los días y sumar verduras de una forma distinta y deliciosa.

CLederer

La coliflor no siempre es la primera opción a la hora de cocinar, pero con la preparación adecuada puede convertirse en un plato realmente rico y reconfortante. Este gratinado es una forma simple de darle más sabor y textura, logrando una combinación cremosa por dentro y dorada por fuera que cambia por completo su resultado.

Además, es una receta práctica que no requiere demasiados ingredientes y se adapta fácilmente a lo que tengas en casa. Ideal para acompañar otras comidas o incluso como plato principal, es una manera distinta de incorporar esta verdura sin caer en lo de siempre.

¿Cómo preparar un delicioso gratinado de coliflor y hacer que todos quieran repetir el plato? 

¿Cómo preparar un delicioso gratinado de coliflor y hacer que todos quieran repetir el plato?

¿Cómo preparar un delicioso gratinado de coliflor y hacer que todos quieran repetir el plato?

Es cierto que la coliflor tiene un sabor bastante particular y un aroma fuerte que no siempre convence a todos, pero la clave está en cómo se la prepara. Al gratinarla, esos rasgos se suavizan y se transforman en un gusto mucho más equilibrado, donde predominan la cremosidad y el toque dorado del horno, logrando un resultado más amigable incluso para quienes no suelen elegirla.

Ingredientes:

  • 1 coliflor mediana

  • 200 ml de crema de leche

  • 100 gramos de queso rallado 

  • 1 diente de ajo

  • 1 cucharada de manteca

  • Sal y pimienta a gusto

  • Nuez moscada (opcional)

  • Queso extra para gratinar

Paso a paso:

  1. Separá la coliflor en ramilletes y lavalos bien. Cocinalos en agua con sal durante unos 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes. Escurrilos y reservá.

  2. En una sartén, derretí la manteca y agregá el ajo picado. Cociná apenas unos segundos para que largue sabor. Sumá la crema de leche, condimentá con sal, pimienta y nuez moscada, y mezclá bien.

  3. Incorporá el queso rallado a la preparación y revolvé hasta que se funda y quede una salsa cremosa. Colocá la coliflor en una fuente para horno y volcá la salsa por encima, cubriendo bien todos los ramilletes.

  4. Agregá un poco más de queso por arriba para lograr ese gratinado dorado. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que la superficie esté bien dorada. Listo para disfrutar. 

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