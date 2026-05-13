VIDA SANA
Muffins de espinaca y ricota: una receta alta en proteinas y baja en calorías lista en pocos minutos
Con ingredientes simples y una preparación práctica, esta alternativa nutritiva se convierte en una gran opción para resolver almuerzos, viandas o cenas livianas.
Mantener una alimentación con buen aporte de proteínas puede ser clave para generar mayor saciedad, conservar masa muscular y sostener la energía durante el día.
Dentro de las opciones aparecen los muffins de espinaca y ricota. Esta preparación se destaca por su textura aireada, elaboración sencilla y practicidad, ya que puede guardarse en la heladera, llevarse al trabajo o utilizarse para resolver una comida rápida y nutritiva.
Ingredientes para los muffins de espinaca y ricota
Paso a paso detallado
1. Preparar la espinaca
- Lavar bien las hojas, cocinarlas apenas unos minutos y escurrirlas perfectamente para quitar el exceso de líquido. Luego picarlas finamente.
2. Integrar los ingredientes húmedos
- En un bowl grande colocar la ricota junto con los huevos. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea y cremosa.
3. Sumar condimentos y vegetales
- Agregar la espinaca picada, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Revolver bien para distribuir todos los sabores.
4. Incorporar el polvo para hornear
- Añadir el polvo leudante y mezclar suavemente para mantener una textura liviana.
5. Rellenar los moldes
- Colocar la preparación en moldes para muffins previamente aceitados o con pirotines. Completar hasta tres cuartos de su capacidad.
6. Decorar y hornear
- Si se desea, sumar semillas por encima. Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 25 minutos o hasta que estén dorados y firmes.
7. Servir
- Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Se pueden consumir calientes, tibios o fríos.
Consejos de los cocineros
- Escurrir muy bien la espinaca evita que los muffins queden aguados.
- Para sumar todavía más proteínas, se puede incorporar queso cottage o un poco de pollo desmenuzado.
- También pueden hacerse con acelga o kale.
- Guardados en un recipiente hermético duran varios días en la heladera.
- Se pueden freezar y recalentar al momento de consumir.
- Agregar semillas o frutos secos picados aporta textura y nutrientes extra.