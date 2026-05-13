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Miércoles, 13 de mayo de 2026

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VIDA SANA

Muffins de espinaca y ricota: una receta alta en proteinas y baja en calorías lista en pocos minutos

Con ingredientes simples y una preparación práctica, esta alternativa nutritiva se convierte en una gran opción para resolver almuerzos, viandas o cenas livianas.

MBurczynsky

Mantener una alimentación con buen aporte de proteínas puede ser clave para generar mayor saciedad, conservar masa muscular y sostener la energía durante el día. 

Dentro de las opciones aparecen los muffins de espinaca y ricota. Esta preparación se destaca por su textura aireada, elaboración sencilla y  practicidad, ya que puede guardarse en la heladera, llevarse al trabajo o utilizarse para resolver una comida rápida y nutritiva. 

&nbsp;Con algunos trucos simples, esta receta puede adaptarse fácilmente a distintos gustos y necesidades nutricionales.&nbsp;
 Con algunos trucos simples, esta receta puede adaptarse fácilmente a distintos gustos y necesidades nutricionales. 

Ingredientes para los muffins de espinaca y ricota

  • 250 g de ricota descremada: es una excelente fuente de proteínas de alta calidad y calcio. Además, aporta cremosidad sin sumar demasiadas grasas.
  • 3 huevos grandes: uno de los alimentos más completos a nivel nutricional. Aportan proteínas, saciedad y ayudan a dar estructura a los muffins.
  • 100 g de queso rallado: suma proteínas extra, calcio y un sabor intenso que potencia toda la preparación.
  • 2 tazas de espinaca cocida y escurrida: aporta hierro, fibra, antioxidantes y vitaminas esenciales, además de darle volumen a la receta con muy pocas calorías.
  • 2 cucharadas de queso crema o yogur griego natural (opcional): ayudan a lograr una textura más húmeda y también agregan más proteína.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear: permite obtener muffins más altos y aireados.
  • Sal y pimienta a gusto: fundamentales para equilibrar y resaltar los sabores.
  • Nuez moscada (opcional): combina perfectamente con la espinaca y aporta un toque aromático.
  • Semillas de chía, sésamo o girasol para decorar: añaden grasas saludables, fibra y nutrientes que complementan el perfil nutricional.

    •  

    &nbsp;La combinación de ricota, huevos y espinaca permite lograr una preparación nutritiva y muy rendidora.&nbsp;
     La combinación de ricota, huevos y espinaca permite lograr una preparación nutritiva y muy rendidora. 

    Paso a paso detallado 

    1. Preparar la espinaca

    • Lavar bien las hojas, cocinarlas apenas unos minutos y escurrirlas perfectamente para quitar el exceso de líquido. Luego picarlas finamente.

    2. Integrar los ingredientes húmedos

    • En un bowl grande colocar la ricota junto con los huevos. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea y cremosa.

    3. Sumar condimentos y vegetales

    • Agregar la espinaca picada, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Revolver bien para distribuir todos los sabores.

    4. Incorporar el polvo para hornear

    • Añadir el polvo leudante y mezclar suavemente para mantener una textura liviana.

    5. Rellenar los moldes

    • Colocar la preparación en moldes para muffins previamente aceitados o con pirotines. Completar hasta tres cuartos de su capacidad.

    6. Decorar y hornear

    • Si se desea, sumar semillas por encima. Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 25 minutos o hasta que estén dorados y firmes.

    7. Servir

    • Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Se pueden consumir calientes, tibios o fríos.

    &nbsp;La clave está en escurrir bien los vegetales para conseguir muffins firmes y aireados.&nbsp;
     La clave está en escurrir bien los vegetales para conseguir muffins firmes y aireados. 

    Consejos de los cocineros 

    • Escurrir muy bien la espinaca evita que los muffins queden aguados.
    • Para sumar todavía más proteínas, se puede incorporar queso cottage o un poco de pollo desmenuzado.
    • También pueden hacerse con acelga o kale.
    • Guardados en un recipiente hermético duran varios días en la heladera.
    • Se pueden freezar y recalentar al momento de consumir.
    • Agregar semillas o frutos secos picados aporta textura y nutrientes extra. 
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