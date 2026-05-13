Muffins de espinaca y ricota: una receta alta en proteinas y baja en calorías lista en pocos minutos

Mantener una alimentación con buen aporte de proteínas puede ser clave para generar mayor saciedad, conservar masa muscular y sostener la energía durante el día.

Dentro de las opciones aparecen los muffins de espinaca y ricota. Esta preparación se destaca por su textura aireada, elaboración sencilla y practicidad, ya que puede guardarse en la heladera, llevarse al trabajo o utilizarse para resolver una comida rápida y nutritiva.

Con algunos trucos simples, esta receta puede adaptarse fácilmente a distintos gustos y necesidades nutricionales.

Ingredientes para los muffins de espinaca y ricota

250 g de ricota descremada: es una excelente fuente de proteínas de alta calidad y calcio. Además, aporta cremosidad sin sumar demasiadas grasas.

3 huevos grandes: uno de los alimentos más completos a nivel nutricional. Aportan proteínas, saciedad y ayudan a dar estructura a los muffins.

100 g de queso rallado: suma proteínas extra, calcio y un sabor intenso que potencia toda la preparación.

2 tazas de espinaca cocida y escurrida: aporta hierro, fibra, antioxidantes y vitaminas esenciales, además de darle volumen a la receta con muy pocas calorías.

2 cucharadas de queso crema o yogur griego natural (opcional): ayudan a lograr una textura más húmeda y también agregan más proteína.

1 cucharadita de polvo para hornear: permite obtener muffins más altos y aireados.

Sal y pimienta a gusto: fundamentales para equilibrar y resaltar los sabores.

Nuez moscada (opcional): combina perfectamente con la espinaca y aporta un toque aromático.

Semillas de chía, sésamo o girasol para decorar: añaden grasas saludables, fibra y nutrientes que complementan el perfil nutricional.

La combinación de ricota, huevos y espinaca permite lograr una preparación nutritiva y muy rendidora.

Paso a paso detallado

1. Preparar la espinaca

Lavar bien las hojas, cocinarlas apenas unos minutos y escurrirlas perfectamente para quitar el exceso de líquido. Luego picarlas finamente.

2. Integrar los ingredientes húmedos

En un bowl grande colocar la ricota junto con los huevos. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea y cremosa.

3. Sumar condimentos y vegetales

Agregar la espinaca picada, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Revolver bien para distribuir todos los sabores.

4. Incorporar el polvo para hornear

Añadir el polvo leudante y mezclar suavemente para mantener una textura liviana.

5. Rellenar los moldes

Colocar la preparación en moldes para muffins previamente aceitados o con pirotines. Completar hasta tres cuartos de su capacidad.

6. Decorar y hornear

Si se desea, sumar semillas por encima. Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 25 minutos o hasta que estén dorados y firmes.

7. Servir

Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Se pueden consumir calientes, tibios o fríos.

La clave está en escurrir bien los vegetales para conseguir muffins firmes y aireados.

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