Tortilla de akusai: el secreto para transformar un vegetal olvidado en un plato irresistible
Una opción práctica, económica y llena de sabor que convierte hojas verdes en una preparación versátil e ideal para sumar variedad a tus comidas de todos los días.
En tiempos donde buscamos reducir el desperdicio y aprovechar al máximo lo que tenemos en la heladera , algunas recetas cobran un valor especial.
La tortilla es una de las preparaciones universales: versátil, rápida y siempre rendidora, permite transformar vegetales en un plato completo, sabroso y accesible.
Dentro de las opciones menos conocidas, el akusai, también llamado repollo chino, aparece como un ingrediente noble y liviano, perfecto para incorporar en menús calientes.
Su textura suave y sabor delicado lo vuelven ideal para quienes buscan alternativas distintas sin salir de lo simple.
Una receta con historia
Aunque la tortilla tiene raíces profundamente asociadas a la cocina española, su adaptación con distintos vegetales es una práctica que se extendió por todo el mundo.
Con el paso del tiempo, cada región fue incorporando sus propios ingredientes, dando lugar a versiones únicas según la disponibilidad local.
El uso del akusai en preparaciones calientes proviene principalmente de la cocina asiática, donde este vegetal es protagonista en sopas, salteados y rellenos.
La fusión con técnicas occidentales, como la tortilla, es un claro ejemplo de cómo la cocina evoluciona, combinando tradiciones para crear platos nuevos y accesibles.
Ingredientes para 2-3 porciones:
4 huevos
2 tazas de akusai (repollo chino), repollo blanco (cortado bien fino y previamente cocido unos minutos), acelga (solo las hojas, sin pencas duras) o espinaca fresca
1/2 cebolla
1 diente de ajo
2 cucharadas de aceite
Sal y pimienta a gusto
Opcional: queso rallado o en cubitos
Preparación paso a paso:
- Lavar bien el repollo elegido y cortarlo en tiras finas.
- Picar la cebolla y el ajo.
- En una sartén, calentar una cucharada de aceite y rehogar la cebolla hasta que esté transparente.
- Agregar el ajo y luego el akusai. Cocinar unos minutos hasta que reduzca su volumen y quede tierno. Salpimentar.
- En un bowl, batir los huevos y sumar el salteado ya tibio.
- Incorporar queso si se desea.
- Calentar otra cucharada de aceite en sartén antiadherente.
- Volcar la mezcla y cocinar a fuego medio-bajo hasta que cuaje la base.
- Dar vuelta con ayuda de un plato y cocinar del otro lado hasta dorar.
- Servir caliente o tibia.
Consejos de abuela
No cocines demasiado el akusai: debe quedar tierno, pero no aguado.
Agregar una pizca de nuez moscada realza muchísimo el sabor.
Si querés una tortilla más esponjosa, batí los huevos unos minutos extra.
Dejar reposar unos minutos antes de cortar mejora la textura.
También podés sumarle zanahoria rallada o un toque de salsa de soja para un perfil más oriental.