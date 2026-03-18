Tortilla de akusai: el secreto para transformar un vegetal olvidado en un plato irresistible

En tiempos donde buscamos reducir el desperdicio y aprovechar al máximo lo que tenemos en la heladera , algunas recetas cobran un valor especial.

La tortilla es una de las preparaciones universales: versátil, rápida y siempre rendidora, permite transformar vegetales en un plato completo, sabroso y accesible.

Dentro de las opciones menos conocidas, el akusai, también llamado repollo chino, aparece como un ingrediente noble y liviano, perfecto para incorporar en menús calientes.

Su textura suave y sabor delicado lo vuelven ideal para quienes buscan alternativas distintas sin salir de lo simple.

Tortilla de akusai: la forma más deliciosa de rescatar este vegetal olvidado

Una receta con historia

Aunque la tortilla tiene raíces profundamente asociadas a la cocina española, su adaptación con distintos vegetales es una práctica que se extendió por todo el mundo.

Con el paso del tiempo, cada región fue incorporando sus propios ingredientes, dando lugar a versiones únicas según la disponibilidad local.

El uso del akusai en preparaciones calientes proviene principalmente de la cocina asiática, donde este vegetal es protagonista en sopas, salteados y rellenos.

La fusión con técnicas occidentales, como la tortilla, es un claro ejemplo de cómo la cocina evoluciona, combinando tradiciones para crear platos nuevos y accesibles.

Una receta que une tradiciones: la simpleza de la tortilla casera con la frescura de un ingrediente muy usado en la cocina asiática.

Ingredientes para 2-3 porciones:

4 huevos

2 tazas de akusai (repollo chino), repollo blanco (cortado bien fino y previamente cocido unos minutos), acelga (solo las hojas, sin pencas duras) o espinaca fresca

1/2 cebolla

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Opcional: queso rallado o en cubitos

Ingredientes simples que se combinan para lograr una tortilla nutritiva y diferente.

Preparación paso a paso:

Lavar bien el repollo elegido y cortarlo en tiras finas. Picar la cebolla y el ajo. En una sartén, calentar una cucharada de aceite y rehogar la cebolla hasta que esté transparente. Agregar el ajo y luego el akusai. Cocinar unos minutos hasta que reduzca su volumen y quede tierno. Salpimentar. En un bowl, batir los huevos y sumar el salteado ya tibio. Incorporar queso si se desea. Calentar otra cucharada de aceite en sartén antiadherente. Volcar la mezcla y cocinar a fuego medio-bajo hasta que cuaje la base. Dar vuelta con ayuda de un plato y cocinar del otro lado hasta dorar. Servir caliente o tibia.

El paso a paso muestra cómo un salteado básico se transforma en una tortilla perfecta.

Consejos de abuela

No cocines demasiado el akusai: debe quedar tierno, pero no aguado.

Agregar una pizca de nuez moscada realza muchísimo el sabor.

Si querés una tortilla más esponjosa, batí los huevos unos minutos extra.

Dejar reposar unos minutos antes de cortar mejora la textura.