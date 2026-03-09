Día Mundial de la Tortilla de Papas: la receta española que conquistó las mesas argentinas
Cada 9 de marzo se rinde homenaje a esta preparación clásica de la cocina ibérica que con los años se adaptó a los sabores locales y no pasa de moda.
La tortilla de papas es una de esas recetas que resuelven cualquier comida. Sirve para un almuerzo rápido, una cena simple o incluso para compartir en una picada.
Con pocos ingredientes y una preparación relativamente sencilla, logra un resultado contundente y reconfortante que gusta a grandes y chicos.
El Día Mundial de la Tortilla de Papas, que se celebra el 9 de marzo, rinde homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española.
La fecha busca destacar su valor cultural y enorme popularidad, ya que con el paso del tiempo la receta cruzó fronteras y se adaptó a diferentes países, especialmente en América Latina.
Un plato con historia
La historia de la tortilla de papas tiene varias versiones, aunque una de las más difundidas la ubica en España durante el siglo XVIII. Según algunos relatos, habría surgido como una solución económica para alimentar a la población con ingredientes simples y accesibles.
Otra teoría popular cuenta que fue creada en la región de Navarra para alimentar a soldados durante conflictos bélicos. La mezcla resultó práctica, nutritiva y fácil de preparar, lo que ayudó a que rápidamente se extendiera por todo el país.
Con el tiempo, cada región comenzó a agregar su propio toque, especialmente el debate eterno: con cebolla o sin cebolla.
Ingredientes
4 papas grandes
5 huevos
1 cebolla grande (opcional, pero recomendada)
200 ml de aceite de oliva o girasol
Sal a gusto
Pimienta (opcional)
Preparación paso a paso
Preparar las papas
Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o en cubos pequeños. Cuanto más parejas sean, más uniforme será la cocción.
Cocinar las papas
En una sartén amplia, calentar el aceite a fuego medio. Agregar las papas y cocinarlas lentamente hasta que estén tiernas, sin que se doren demasiado.
Incorporar la cebolla
Si se usa cebolla, cortarla en tiras finas y sumarla a la sartén a mitad de cocción. Cocinar hasta que esté transparente y suave.
Batir los huevos
En un bowl grande, batir los huevos con sal y un poco de pimienta.
Mezclar todo
Escurrir las papas y la cebolla para retirar el exceso de aceite. Incorporarlas al bowl con los huevos y mezclar suavemente.
Cocinar la tortilla
Colocar una cucharada de aceite en una sartén antiadherente y verter la mezcla. Cocinar a fuego medio durante unos 4 a 5 minutos.
Dar vuelta la tortilla
Colocar un plato sobre la sartén y girar la tortilla con cuidado. Volver a colocarla en la sartén para cocinar el otro lado otros 3 a 4 minutos.
Dejar reposar
Retirar del fuego y dejar reposar unos minutos antes de cortar.
Consejos de la abuela española
La clave está en el fuego bajo: cocinar las papas lentamente evita que queden crocantes y permite que la tortilla quede más cremosa.
No batir demasiado los huevos: solo lo justo para integrar.
Reposo antes de servir: unos minutos ayudan a que tome mejor consistencia.
El punto perfecto: muchos españoles prefieren el centro ligeramente jugoso.
Usar buena sartén: una antiadherente facilita mucho el momento de dar vuelta la tortilla.