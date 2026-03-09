Día Mundial de la Tortilla de Papas: la receta española que conquistó las mesas argentinas

La tortilla de papas es una de esas recetas que resuelven cualquier comida. Sirve para un almuerzo rápido, una cena simple o incluso para compartir en una picada.

Con pocos ingredientes y una preparación relativamente sencilla, logra un resultado contundente y reconfortante que gusta a grandes y chicos.

El Día Mundial de la Tortilla de Papas, que se celebra el 9 de marzo, rinde homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española.

La fecha busca destacar su valor cultural y enorme popularidad, ya que con el paso del tiempo la receta cruzó fronteras y se adaptó a diferentes países, especialmente en América Latina.

Con pocos ingredientes y mucho sabor, esta preparación se convirtió en una de las más queridas de la cocina ibérica y de las mesas argentinas.

Un plato con historia

La historia de la tortilla de papas tiene varias versiones, aunque una de las más difundidas la ubica en España durante el siglo XVIII. Según algunos relatos, habría surgido como una solución económica para alimentar a la población con ingredientes simples y accesibles.

Otra teoría popular cuenta que fue creada en la región de Navarra para alimentar a soldados durante conflictos bélicos. La mezcla resultó práctica, nutritiva y fácil de preparar, lo que ayudó a que rápidamente se extendiera por todo el país.

Con el tiempo, cada región comenzó a agregar su propio toque, especialmente el debate eterno: con cebolla o sin cebolla.

Papas, huevos, cebolla y aceite: pocos ingredientes alcanzan para crear uno de los platos más emblemáticos

Ingredientes

4 papas grandes

5 huevos

1 cebolla grande (opcional, pero recomendada)

200 ml de aceite de oliva o girasol

Sal a gusto

Pimienta (opcional)

Preparación paso a paso

Preparar las papas

Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o en cubos pequeños. Cuanto más parejas sean, más uniforme será la cocción.

Cocinar las papas

En una sartén amplia, calentar el aceite a fuego medio. Agregar las papas y cocinarlas lentamente hasta que estén tiernas, sin que se doren demasiado.

Incorporar la cebolla

Si se usa cebolla, cortarla en tiras finas y sumarla a la sartén a mitad de cocción. Cocinar hasta que esté transparente y suave.

Batir los huevos

En un bowl grande, batir los huevos con sal y un poco de pimienta.

Mezclar todo

Escurrir las papas y la cebolla para retirar el exceso de aceite. Incorporarlas al bowl con los huevos y mezclar suavemente.

Cocinar la tortilla

Colocar una cucharada de aceite en una sartén antiadherente y verter la mezcla. Cocinar a fuego medio durante unos 4 a 5 minutos.

Dar vuelta la tortilla

Colocar un plato sobre la sartén y girar la tortilla con cuidado. Volver a colocarla en la sartén para cocinar el otro lado otros 3 a 4 minutos.

Dejar reposar

Retirar del fuego y dejar reposar unos minutos antes de cortar.

El secreto de una buena tortilla está en la cocción lenta de las papas y en darla vuelta con seguridad para lograr un dorado perfecto.

Consejos de la abuela española

La clave está en el fuego bajo: cocinar las papas lentamente evita que queden crocantes y permite que la tortilla quede más cremosa.

No batir demasiado los huevos: solo lo justo para integrar.

Reposo antes de servir: unos minutos ayudan a que tome mejor consistencia.

El punto perfecto: muchos españoles prefieren el centro ligeramente jugoso.