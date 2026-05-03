Receta de carbonnade flamande, el estofado belga de ternera a la cerveza ideal para los días fríos

La carbonnade flamande es un estofado tradicional de Bélgica que se prepara con carne vacuna cocida lentamente en cerveza, junto con cebolla y algunos condimentos que le dan un sabor profundo y bien casero.

Es una receta muy elegida cuando bajan las temperaturas, porque es abundante, reconfortante y perfecta para compartir. Suele servirse con papas, puré o incluso pan, y funciona muy bien para un almuerzo de domingo en familia, de esos que se estiran y hacen querer quedar un rato más alrededor de la mesa.

Panza llena, corazón contento: ¿Cómo preparar el carbonnade flamande y sorprender a tus invitados?





Panza llena, corazón contento: ¿Cómo preparar el carbonnade flamande y sorprender a tus invitados?

La carbonnade flamande tiene su origen en la región de Flandes, en Bélgica, donde la cerveza forma parte central de la cocina cotidiana. A diferencia de otros estofados europeos que usan vino, esta receta nace de la tradición local de cocinar con cervezas oscuras, lo que le aporta un sabor más profundo y levemente dulce.

Ingredientes:

1 kg de carne vacuna (aguja, roast beef o paleta)

3 cebollas grandes

500 ml de cerveza negra

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de azúcar mascabo (o común)

2 hojas de laurel

1 cucharada de harina

1 rodaja de pan (mejor si es tipo campo)

1 cucharada de manteca o un chorrito de aceite

Sal y pimienta a gusto



Paso a paso