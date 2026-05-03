Receta de carbonnade flamande, el estofado belga de ternera a la cerveza ideal para los días fríos
Un clásico de Bélgica de cocción lenta, con sabores profundos y bien caseros, perfecto para épocas de fresco, cuando dan ganas de comer algo calentito.
La carbonnade flamande es un estofado tradicional de Bélgica que se prepara con carne vacuna cocida lentamente en cerveza, junto con cebolla y algunos condimentos que le dan un sabor profundo y bien casero.
Es una receta muy elegida cuando bajan las temperaturas, porque es abundante, reconfortante y perfecta para compartir. Suele servirse con papas, puré o incluso pan, y funciona muy bien para un almuerzo de domingo en familia, de esos que se estiran y hacen querer quedar un rato más alrededor de la mesa.
Panza llena, corazón contento: ¿Cómo preparar el carbonnade flamande y sorprender a tus invitados?
La carbonnade flamande tiene su origen en la región de Flandes, en Bélgica, donde la cerveza forma parte central de la cocina cotidiana. A diferencia de otros estofados europeos que usan vino, esta receta nace de la tradición local de cocinar con cervezas oscuras, lo que le aporta un sabor más profundo y levemente dulce.
Ingredientes:
- 1 kg de carne vacuna (aguja, roast beef o paleta)
- 3 cebollas grandes
- 500 ml de cerveza negra
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de azúcar mascabo (o común)
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharada de harina
- 1 rodaja de pan (mejor si es tipo campo)
- 1 cucharada de manteca o un chorrito de aceite
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
- Cortá la carne en cubos grandes y sellala en una olla con un poco de aceite o manteca hasta que esté dorada por todos lados. Retirala y reservá.
- En la misma olla, agregá las cebollas cortadas en pluma y cocinalas a fuego bajo hasta que queden bien blandas y ligeramente caramelizadas.
- Volvé a incorporar la carne, espolvoreá la harina y mezclá bien para que se integre.
- Sumá la cerveza, el laurel, la mostaza, el azúcar, sal y pimienta. Mezclá y dejá que empiece a hervir suave.
- Untá la rodaja de pan con mostaza y colócala arriba del guiso (esto ayuda a espesar y darle cuerpo).
- Tapá y cociná a fuego bajo durante 2 a 3 horas, revolviendo de vez en cuando, hasta que la carne esté bien tierna y la salsa haya espesado.
- Probá y ajustá condimentos si hace falta. Serví bien caliente, ideal con papas, puré o pan para aprovechar la salsa.