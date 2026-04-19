Receta de "Spezzatino": ¿Cómo preparar el guiso italiano bien cremoso en pocos minutos?
Un plato tradicional y lleno de sabor, ideal para disfrutar una comida casera con una textura espectacular sin pasar muchas horas en la cocina.
El Spezzatino es una de esas recetas clásicas de la cocina italiana que combinan sencillez y mucho sabor. Se trata de un guiso de carne cocido lentamente hasta lograr una textura tierna y una salsa bien concentrada, perfecta para esos días en los que querés algo casero, calentito y rendidor sin tener que pasar horas en la cocina.
Su nombre viene del italiano "spezzare", que significa "romper" o "cortar en pedazos", haciendo referencia a la forma en la que se prepara la carne, en trozos pequeños que se cocinan lentamente.
¿Cómo preparar el guiso italiano "Spezzatino" y deleitar a tus invitados?
Esta técnica no solo le da identidad al plato, sino que también permite que los sabores se concentren mejor y que cada bocado quede bien tierno y lleno de sabor.
Ingredientes
- 500 gramos de carne (roast beef, paleta o cuadrada)
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 2 papas
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de harina
- 1 taza de caldo (carne o verduras)
- 100 ml de vino blanco o tinto
- 2 cucharadas de puré de tomate (opcional)
- 100 ml de crema de leche
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Opcional: laurel, romero o tomillo
Paso a paso
-Cortá la carne en cubos medianos, tratando de que sean parejos. Salpimentalos y pasalos apenas por harina, sacando el excedente. En una olla o sartén amplia con aceite de oliva caliente, doralos por tandas a fuego medio-alto hasta que tomen buen color y luego retiralos.
-En la misma olla, agregá un poco más de aceite si hace falta y rehogá la cebolla picada, la zanahoria en cubitos, la papa en trozos y el ajo hasta que estén tiernos y fragantes. Volvé a incorporar la carne, sumá el vino y mezclá bien raspando el fondo para levantar todo lo dorado. Dejalo cocinar unos minutos hasta que se evapore el alcohol.
-Agregá el caldo, el puré de tomate si decidís usarlo y las hierbas. Bajá el fuego, tapá y dejá que se cocine de forma lenta durante unos 30 a 40 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que la carne esté bien tierna y la salsa haya reducido.
-Por último, incorporá la crema de leche, mezclá suavemente y cociná unos minutos más hasta que la preparación quede bien cremosa y ligada. Probá y ajustá la sal y la pimienta si hace falta. Servilo bien caliente, ideal con puré, polenta o un buen pan para aprovechar toda la salsa.