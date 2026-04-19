Receta de "Spezzatino": ¿Cómo preparar el guiso italiano bien cremoso en pocos minutos?

El Spezzatino es una de esas recetas clásicas de la cocina italiana que combinan sencillez y mucho sabor. Se trata de un guiso de carne cocido lentamente hasta lograr una textura tierna y una salsa bien concentrada, perfecta para esos días en los que querés algo casero, calentito y rendidor sin tener que pasar horas en la cocina.

Su nombre viene del italiano "spezzare", que significa "romper" o "cortar en pedazos", haciendo referencia a la forma en la que se prepara la carne, en trozos pequeños que se cocinan lentamente.

¿Cómo preparar el guiso italiano "Spezzatino" y deleitar a tus invitados?





¿Cómo preparar el guiso italiano "Spezzatino" y deleitar a tus invitados?

Esta técnica no solo le da identidad al plato, sino que también permite que los sabores se concentren mejor y que cada bocado quede bien tierno y lleno de sabor.

Ingredientes

500 gramos de carne (roast beef, paleta o cuadrada)

1 cebolla

1 zanahoria

2 papas

1 diente de ajo

2 cucharadas de harina

1 taza de caldo (carne o verduras)

100 ml de vino blanco o tinto

2 cucharadas de puré de tomate (opcional)

100 ml de crema de leche

Aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Opcional: laurel, romero o tomillo

Paso a paso

-Cortá la carne en cubos medianos, tratando de que sean parejos. Salpimentalos y pasalos apenas por harina, sacando el excedente. En una olla o sartén amplia con aceite de oliva caliente, doralos por tandas a fuego medio-alto hasta que tomen buen color y luego retiralos.

-En la misma olla, agregá un poco más de aceite si hace falta y rehogá la cebolla picada, la zanahoria en cubitos, la papa en trozos y el ajo hasta que estén tiernos y fragantes. Volvé a incorporar la carne, sumá el vino y mezclá bien raspando el fondo para levantar todo lo dorado. Dejalo cocinar unos minutos hasta que se evapore el alcohol.

-Agregá el caldo, el puré de tomate si decidís usarlo y las hierbas. Bajá el fuego, tapá y dejá que se cocine de forma lenta durante unos 30 a 40 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que la carne esté bien tierna y la salsa haya reducido.

-Por último, incorporá la crema de leche, mezclá suavemente y cociná unos minutos más hasta que la preparación quede bien cremosa y ligada. Probá y ajustá la sal y la pimienta si hace falta. Servilo bien caliente, ideal con puré, polenta o un buen pan para aprovechar toda la salsa.