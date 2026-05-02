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Sábado, 2 de mayo de 2026

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CLAVE

Cómo hacer la mejor pastafrola de membrillo: receta con historia para un resultado perfecto

Este manjar fusiona la técnica italiana con la tradición española. El paso a paso para lograr el enrejado clásico en casa y los trucos de un relleno cremoso.

Dayra, Arellano

La pastafrola se mantiene como la reina indiscutida de las meriendas argentinas. Dicha preparación atraviesa generaciones como un ícono de identidad y maestría en cada panadería de barrio.

El origen del plato revela un cruce de culturas: su nombre deriva de la pasta frolla italiana, una base quebradiza que llegó con la inmigración. Su carácter definitivo se consolidó al adoptar el membrillo, fruto de fuerte arraigo español.

Esta receta destaca por el uso de ralladura de limón y un toque de vino, elementos que aportan una profundidad inigualable al relleno. La técnica del arenado y el enrejado final son las marcas registradas de este postre.

El puente cultural entre el "ate" y el membrillo

La historia de esta delicia conecta con México, donde se conoce como tartaleta de guayaba. En dicha región se utiliza el término "ate", de raíces náhuatl, para definir las pastas de fruta cocidas lentamente.

Esa herencia adoptó en Buenos Aires el dulce de membrillo como corazón de las confiterías. Esta elección celebra el gusto por transformar tradiciones globales en un clásico compartido en cada mesa familiar.

Ingredientes para un molde de 24 centímetros

IngredienteCantidad
Manteca fría en cubos200 gramos
Azúcar impalpable120 gramos
Harina 0000300 gramos
Polvo para hornear1 cucharada
Yemas y huevo2 yemas y 1 huevo entero
Dulce de membrillo500 gramos
Vino Oporto y agua caliente2 cucharadas de cada uno

Pastafrola de membrillo: receta infalible para cualquier momento.
Pastafrola de membrillo: receta infalible para cualquier momento.
Paso a paso: del arenado al horneado técnico

El éxito de la fórmula reside en no amasar en exceso para mantener la textura quebradiza que se deshace en la boca.

  1. Arenado: trabajar la harina con la manteca fría utilizando los dedos hasta obtener una textura arenosa.

  2. Integración: sumar azúcar, sal y ralladura; incorporar el huevo, las yemas y la vainilla, uniendo apenas hasta formar el bollo.

  3. Fonsado: colocar la masa en el molde y presionar con la mano por la base y los bordes.

  4. Frío: llevar la preparación a la heladera durante al menos 30 minutos para que conserve su forma.

  5. Relleno: ablandar el membrillo con agua caliente, sumar el vino y el jugo de limón hasta que esté cremoso.

  6. Armado: verter el dulce frío sobre la base y formar el clásico enrejado con la masa restante.

Cocción y reposo obligatorio

La pieza debe ingresar a un horno precalentado a una temperatura de entre 170 y 175 grados. El tiempo de cocción estimado es de 40 a 45 minutos, hasta que la superficie luzca dorada.

Una vez fuera del calor, la paciencia es fundamental: se recomienda dejar enfriar completamente al menos 2 horas antes de proceder al corte.

Dicho descanso asegura que la porción mantenga su estructura y brillo característicos. Disfrutar de este postre es celebrar una tradición que nos une en el placer de lo dulce durante todo el año.

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