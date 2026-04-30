Tené todo listo: la receta definitiva para preparar el mejor locro en 6 pasos

Referentes de la cocina tradicional presentaron la guía integral para elaborar un locro criollo perfecto. El plato se posicionó como el menú indispensable para el Día del Trabajador.

Dicha elaboración típica del norte argentino destaca como una opción contundente. Lograr una textura cremosa es un verdadero golazo si se respeta el orden técnico de los insumos.

La fórmula impactó por su simplicidad, organizando la tarea en seis etapas diferenciadas. El secreto del éxito reside en alistar todos los elementos sobre la mesada previo a encender el fuego.

Ingredientes para una mesa familiar de 8 personas

Las porciones están calculadas para alimentar entre 6 y 8 comensales. Debido a la complejidad de las carnes y legumbres, los expertos desaconsejan cocinar en escalas menores.

Para iniciar la preparación, se deben anotar los siguientes componentes en la lista de compras:

250 gramos de porotos blancos y 250 gramos de maíz blanco partido.

Chorizo colorado , chorizo criollo, cuerito de cerdo, pechito y falda.

200 gramos de panceta y vegetales: 3 cebollas, 2 de verdeo, puerro y media calabaza.

Condimentos: comino, pimentón, ají molido y orégano.

Resulta fundamental hidratar las legumbres desde la noche anterior. Además, se recomienda trocear las carnes en piezas pequeñas y las verduras en láminas finas para agilizar la cocción.

El plato se posicionó como el menú indispensable para el Día del Trabajador.

El paso a paso para un guiso equilibrado

La técnica propone un desengrase previo del chorizo y el cuerito en agua hirviendo durante 15 minutos. Esta etapa evita el exceso de pesadez y favorece la digestión posterior.

Cumplido este proceso, la panceta debe sellarse en una olla caliente para liberar su tenor graso natural. Posteriormente, se incorporan la cebolla de verdeo y el puerro hasta que transparenten.

Para la cocción principal, se debe utilizar agua nueva. En esta fase se integran los chorizos, cueritos y las legumbres escurridas, dejando hervir durante 90 minutos a fuego constante.

Cómo preparar la salsa picante y el toque final

La falda, el pechito de cerdo y la calabaza se incorporan durante la segunda mitad del proceso. Se añade agua adicional y condimentos, cocinando por otra hora y media hasta que los ingredientes se deshagan.

Mientras la preparación toma cuerpo, se elabora la salsa picante. Se pica morrón y cebolla, cocinando a fuego bajo con aceite de oliva, pimentón y abundante ají molido.

Para obtener el espesor ideal, los cocineros revelaron el truco de sumar calabaza rallada en los últimos diez minutos de cocción. El plato se sirve caliente con la salsa por encima y verdeo fresco.

Si restan porciones tras el festejo, la fórmula permite el freezado sin perder calidad.