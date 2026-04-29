Ñoquis del 29: receta paso a paso para que queden livianos y deliciosos

Hoy es 29 de abril y en miles de hogares ya se sabe qué hay para comer. Los ñoquis de papa son mucho más que una pasta: son un ritual mensual que mezcla tradición, superstición y una excusa perfecta para cocinar algo rico sin complicarse.

El gesto que pocos se saltan completa la ceremonia: colocar dinero debajo del plato antes de comer, para atraer la fortuna durante el mes que arranca.

El tiempo total de la receta ronda la hora y media: 30 minutos para las papas, 20 para armar la preparación y darle forma, y 10 para la cocción final.

Por qué se comen ñoquis el 29: el origen de la tradición





Hay dos versiones que explican la costumbre. La más conocida involucra a San Pantaleón: cuenta que el santo, peregrinando hambriento, recibió una comida sencilla de unos campesinos.

Al marcharse, agradecido, les prometió un año de abundancia y dejó monedas de oro bajo cada plato. Era un 29 de julio.

La segunda explicación es más terrenal: a fin de mes el dinero no abunda, y los ñoquis son una de las comidas más ricas y económicas que existen.

Ingredientes para 4 porciones





1 kilo de papas.

300 gramos de harina de trigo (más extra para espolvorear).

1 huevo.

Sal a gusto.





Un ritual mensual que mezcla tradición, superstición y una excusa perfecta para cocinar algo rico sin complicarse.

Paso a paso: cómo hacer ñoquis que no queden gomosos





1. Cocinar las papas: lavar las papas con piel y hervir en agua con sal durante 30 minutos, hasta que estén tiernas. Pelarlas calientes y pasarlas por el prensapapas; nunca por la licuadora, que desarrolla el almidón y arruina la textura; hasta obtener un puré parejo. Dejar entibiar antes de continuar.

2. Armar la masa: formar un volcán con el puré sobre una superficie enharinada. Colocar el huevo en el centro junto con la sal e incorporar la harina de a poco hasta lograr una mezcla suave y homogénea. El secreto está en no trabajar la preparación de más: cuanto menos se amase, más tiernos quedan los ñoquis.

3. Dar forma: dividir en porciones y formar cilindros de 1,5 centímetros de grosor. Cortar en trozos de 2 centímetros. Pasar cada pieza por los dientes de un tenedor: ese paso define la textura y crea las ranuras que retienen la salsa.

4. Cocción: agua abundante, bien salada y a ebullición plena. Cocinar en tandas pequeñas para evitar que se peguen. La señal que no falla: cuando flotan en la superficie, están listos. Retirar con espumadera y servir de inmediato, sin esperar.

Con qué acompañarlos: de la clásica fileto a la versión fresca





Con aceite de oliva y queso parmesano el plato ya está completo. La combinación de manteca y queso es la opción preferida en las mesas familiares. Para algo más elaborado, la salsa fileto (tomate, ajo, aceite de oliva, sal y pimienta) es la más clásica y una de las más fáciles de preparar.

En días de calor gana terreno una variante más liviana: tomates cherry rehogados en aceite de oliva con albahaca fresca. Simple y perfecta para no tapar el sabor de la pasta.

El ritual: el dinero debajo del plato





Antes de comer, la tradición indica colocar billetes o monedas debajo del plato.

El gesto heredado de la historia de San Pantaleón y sus monedas de oro simboliza el pedido de abundancia para el mes que comienza.