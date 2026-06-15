Empanadas proteicas: la receta económica que resuelve cualquier comida en minutos

Las proteínas cumplen un papel fundamental en el organismo, ya que contribuyen al mantenimiento de la masa muscular, favorecen la recuperación de los tejidos y ayudan a generar una mayor sensación de saciedad.

Dentro de las opciones menos conocidas hay un alimento económico, versátil y de gran valor nutricional. Gracias a su alto contenido proteico y a su capacidad para absorber sabores, se convirtió en una excelente alternativa para preparar recetas prácticas y rendidoras, como estas empanadas.

Ingredientes

1 taza de soja texturizada= aporta proteínas vegetales, fibra, hierro y una gran capacidad de saciedad.

2 tazas de agua caliente o caldo de verduras= ayudan a hidratar la soja y mejorar la textura del relleno.

1 cebolla= aporta antioxidantes, fibra, vitaminas y sabor natural.

1 morrón rojo= rico en vitamina C, antioxidantes y compuestos beneficiosos para el sistema inmunológico.

2 dientes de ajo= aportan compuestos antioxidantes y un intenso sabor al relleno.

2 cucharadas de puré de tomate= suman licopeno, antioxidantes y humedad a la preparación.

1 cucharadita de pimentón= aporta color, aroma y compuestos antioxidantes.

1 cucharadita de comino= contribuye al sabor característico y favorece la digestión.

Sal y pimienta a gusto= realzan los sabores de todos los ingredientes.

1 cucharada de aceite de oliva= aporta grasas saludables y ayuda a cocinar las verduras.

Opcional: aceitunas= suman grasas saludables y un sabor más intenso.

Opcional: huevo duro= agrega proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales.

Opcional: cebolla de verdeo= aporta frescura, fibra y micronutrientes.

12 tapas para empanadas

Con pocos productos y una inversión mínima, es posible preparar una receta abundante, nutritiva y llena de sabor.

Paso a paso de la receta

Hidratar la soja: colocar el ingrediente en un recipiente y cubrirlo con agua caliente o caldo. Dejar reposar entre 10 y 15 minutos hasta que absorba el líquido. Luego escurrir muy bien y presionar para retirar el exceso de agua. Preparar el relleno: picar finamente la cebolla, el morrón y el ajo. Rehogar todo en una sartén con aceite durante unos minutos hasta que las verduras estén tiernas. Sumar la soja: incorporarla y mezclar. Agregar el puré de tomate, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta. Cocinar durante 10 minutos para que todos los sabores se integren correctamente. Dejar enfriar: retirar del fuego y esperar que el relleno pierda temperatura. Este paso es importante para evitar que las tapas se humedezcan y se rompan al armarlas. Rellenar y cerrar: distribuir una porción del preparado sobre cada tapa. Cerrar formando las empanadas y realizar el repulgue tradicional o sellar con tenedor. Cocinar: llevar a horno precalentado a 200°C durante 20 a 25 minutos o hasta que estén doradas. También pueden cocinarse en freidora de aire durante aproximadamente 15 minutos.

La clave del éxito está en hidratar correctamente la soja y condimentar bien el relleno para potenciar cada bocado.

Consejos de los cocineros