LAS TENÉS QUE PROBAR
Empanadas proteicas: la receta económica que resuelve cualquier comida en minutos
Elaboradas con un ingrediente accesible y rendidor, estas piezas se convirtieron en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan una alimentación equilibrada sin gastar de más.
Las proteínas cumplen un papel fundamental en el organismo, ya que contribuyen al mantenimiento de la masa muscular, favorecen la recuperación de los tejidos y ayudan a generar una mayor sensación de saciedad.
Dentro de las opciones menos conocidas hay un alimento económico, versátil y de gran valor nutricional. Gracias a su alto contenido proteico y a su capacidad para absorber sabores, se convirtió en una excelente alternativa para preparar recetas prácticas y rendidoras, como estas empanadas.
Ingredientes
- 1 taza de soja texturizada= aporta proteínas vegetales, fibra, hierro y una gran capacidad de saciedad.
- 2 tazas de agua caliente o caldo de verduras= ayudan a hidratar la soja y mejorar la textura del relleno.
- 1 cebolla= aporta antioxidantes, fibra, vitaminas y sabor natural.
- 1 morrón rojo= rico en vitamina C, antioxidantes y compuestos beneficiosos para el sistema inmunológico.
- 2 dientes de ajo= aportan compuestos antioxidantes y un intenso sabor al relleno.
- 2 cucharadas de puré de tomate= suman licopeno, antioxidantes y humedad a la preparación.
- 1 cucharadita de pimentón= aporta color, aroma y compuestos antioxidantes.
- 1 cucharadita de comino= contribuye al sabor característico y favorece la digestión.
- Sal y pimienta a gusto= realzan los sabores de todos los ingredientes.
- 1 cucharada de aceite de oliva= aporta grasas saludables y ayuda a cocinar las verduras.
- Opcional: aceitunas= suman grasas saludables y un sabor más intenso.
- Opcional: huevo duro= agrega proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales.
- Opcional: cebolla de verdeo= aporta frescura, fibra y micronutrientes.
- 12 tapas para empanadas
Paso a paso de la receta
- Hidratar la soja: colocar el ingrediente en un recipiente y cubrirlo con agua caliente o caldo. Dejar reposar entre 10 y 15 minutos hasta que absorba el líquido. Luego escurrir muy bien y presionar para retirar el exceso de agua.
- Preparar el relleno: picar finamente la cebolla, el morrón y el ajo. Rehogar todo en una sartén con aceite durante unos minutos hasta que las verduras estén tiernas.
- Sumar la soja: incorporarla y mezclar. Agregar el puré de tomate, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta. Cocinar durante 10 minutos para que todos los sabores se integren correctamente.
- Dejar enfriar: retirar del fuego y esperar que el relleno pierda temperatura. Este paso es importante para evitar que las tapas se humedezcan y se rompan al armarlas.
- Rellenar y cerrar: distribuir una porción del preparado sobre cada tapa. Cerrar formando las empanadas y realizar el repulgue tradicional o sellar con tenedor.
- Cocinar: llevar a horno precalentado a 200°C durante 20 a 25 minutos o hasta que estén doradas. También pueden cocinarse en freidora de aire durante aproximadamente 15 minutos.
Consejos de los cocineros
- Escurrir muy bien la soja para evitar que el relleno quede aguado.
- Utilizar caldo en lugar de agua para potenciar el sabor.
- Preparar el relleno con anticipación y dejarlo enfriar completamente.
- Agregar aceitunas, huevo duro o verdeo para darle más textura.
- Incorporar ají molido o pimienta cayena si se busca una versión más picante.
- Cocinarlas al horno para obtener una opción más liviana.
- Acompañarlas con una salsa criolla o una salsa de yogur para realzar el sabor.