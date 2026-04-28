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Martes, 28 de abril de 2026

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MUY RICO

Sabrosa receta de sorrentinos de calabaza: una opción abundante y "calentita" para los días de frío

Con una masa suave y un relleno cremoso, estos sorrentinos de calabaza son ideales para disfrutar en casa cuando baja la temperatura. Son rendidores, fáciles de hacer y perfectos para un almuerzo o cena familiar.

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Cuando bajan las temperaturas, no hay nada mejor que una comida casera que realmente reconforte. Los sorrentinos de calabaza son una de esas opciones que combinan sabor, textura y ese toque calentito que se disfruta desde el primer bocado, ideales para un almuerzo o cena sencilla. 

Además de ser una receta rendidora, tienen ese equilibrio perfecto entre lo salado y lo dulce que contenta al paladar. La calabaza aporta una suavidad especial al relleno, y la masa termina de completar un plato que siempre funciona, ya sea para compartir o para darse un gusto en casa.

¿Cómo preparar unos ricos sorrentinos de calabaza y sorprender a todos?

¿Cómo preparar unos ricos sorrentinos de calabaza y sorprender a todos?

¿Cómo preparar unos ricos sorrentinos de calabaza y sorprender a todos?

 Lo mejor es que se pueden acompañar con distintas salsas según el gusto, desde una clásica de tomate hasta una crema suave o manteca con salvia, y siempre quedan bien. Es de esas recetas que se adaptan a lo que tenés en casa y que invitan a repetir.

Ingredientes:

  • 500 gramos de calabaza cocida y bien escurrida
  • 250 gramos de ricota
  • 50 gramos de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • 1 paquete de tapas para sorrentinos (o masa casera)
  • 1 yema de huevo (opcional, para unir mejor el relleno)


Preparación
-Pisá la calabaza hasta lograr un puré y mezclala con la ricota, el queso rallado y los condimentos. Si querés una textura más firme, sumá la yema. Tiene que quedar un relleno cremoso pero que se pueda manejar sin que se desarme.

-Colocá porciones del relleno sobre la masa y humedecé los bordes con un poco de agua y cerrá formando los sorrentinos, presionando bien para que no se abran al cocinar. Llevá a una olla con agua hirviendo y sal, y cocinalos hasta que suban a la superficie.

-Retiralos con cuidado y servilos con la salsa que más te guste. Pueden ir con tomate, crema o simplemente manteca y queso rallado para una versión más simple y bien casera.

¿Cómo preparar la masa casera para sorrentinos?


Ingredientes

  • 300 g de harina 0000
  • 3 huevos
  • 1 cucharada de aceite
  • 1 pizca de sal


Preparación
-Hacé una corona con la harina sobre la mesada y colocá en el centro los huevos, el aceite y la sal. Empezá a integrar de a poco hasta formar una masa. Amasá durante unos 10 minutos hasta que quede lisa y elástica. Tapala y dejala descansar unos 30 minutos.

-Después estirala bien fina con palo o máquina y usala para armar los sorrentinos como en la receta anterior. Si hace falta, espolvoreá un poco de harina para que no se pegue.

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