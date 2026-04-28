Sabrosa receta de sorrentinos de calabaza: una opción abundante y "calentita" para los días de frío

Cuando bajan las temperaturas, no hay nada mejor que una comida casera que realmente reconforte. Los sorrentinos de calabaza son una de esas opciones que combinan sabor, textura y ese toque calentito que se disfruta desde el primer bocado, ideales para un almuerzo o cena sencilla.

Además de ser una receta rendidora, tienen ese equilibrio perfecto entre lo salado y lo dulce que contenta al paladar. La calabaza aporta una suavidad especial al relleno, y la masa termina de completar un plato que siempre funciona, ya sea para compartir o para darse un gusto en casa.

¿Cómo preparar unos ricos sorrentinos de calabaza y sorprender a todos?

¿Cómo preparar unos ricos sorrentinos de calabaza y sorprender a todos?

Lo mejor es que se pueden acompañar con distintas salsas según el gusto, desde una clásica de tomate hasta una crema suave o manteca con salvia, y siempre quedan bien. Es de esas recetas que se adaptan a lo que tenés en casa y que invitan a repetir.

Ingredientes:

500 gramos de calabaza cocida y bien escurrida

250 gramos de ricota

50 gramos de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

1 paquete de tapas para sorrentinos (o masa casera)

1 yema de huevo (opcional, para unir mejor el relleno)





Preparación

-Pisá la calabaza hasta lograr un puré y mezclala con la ricota, el queso rallado y los condimentos. Si querés una textura más firme, sumá la yema. Tiene que quedar un relleno cremoso pero que se pueda manejar sin que se desarme.

-Colocá porciones del relleno sobre la masa y humedecé los bordes con un poco de agua y cerrá formando los sorrentinos, presionando bien para que no se abran al cocinar. Llevá a una olla con agua hirviendo y sal, y cocinalos hasta que suban a la superficie.

-Retiralos con cuidado y servilos con la salsa que más te guste. Pueden ir con tomate, crema o simplemente manteca y queso rallado para una versión más simple y bien casera.

¿Cómo preparar la masa casera para sorrentinos?





Ingredientes



300 g de harina 0000

3 huevos

1 cucharada de aceite

1 pizca de sal





Preparación

-Hacé una corona con la harina sobre la mesada y colocá en el centro los huevos, el aceite y la sal. Empezá a integrar de a poco hasta formar una masa. Amasá durante unos 10 minutos hasta que quede lisa y elástica. Tapala y dejala descansar unos 30 minutos.

-Después estirala bien fina con palo o máquina y usala para armar los sorrentinos como en la receta anterior. Si hace falta, espolvoreá un poco de harina para que no se pegue.