Polenta de espinaca gratinada: receta sana, económica e ideal para los días frescos

Cuando bajan las temperaturas, las recetas calientes y reconfortantes vuelven a ocupar un lugar central en la cocina diaria. En ese sentido, la polenta se posiciona como una de las opciones más elegidas por su practicidad, su bajo costo y su capacidad de adaptarse a distintas variantes.

Entre esas versiones, la polenta de espinaca gratinada se destaca por ser más nutritiva y más sabor a un plato que es un clásico durante la temporada de otoño e invierno.

Además, se trata de una receta versátil que puede prepararse con ingredientes básicos que suelen estar disponibles en casa y permite combinarla con diferentes tipos de salsas.

Receta para hacer un rica polenta de espinaca con mucho queso gratinado

Para preparar esta polenta de espinaca gratinada se necesitan:

1 atado de espinaca

750 cc de leche

500 gramos de polenta

Caldo de verduras, cantidad necesaria

80 gramos de manteca

Queso rallado, cantidad necesaria

Salsa de tomate, cantidad necesaria

Queso para gratinar, cantidad necesaria





Esta receta de polenta con base de espinaca no solo es más nutritiva, sino que también es ideal para resolver un almuerzo o cena durante los días más fríos.

Preparación:

El primer paso consiste en lavar bien la espinaca y procesarla junto con la leche hasta obtener una mezcla homogénea. Esta preparación será la base que le dará sabor y color a la polenta.

En una olla, llevar a hervor el caldo de verduras. Una vez que esté caliente, incorporar la mezcla de espinaca y leche. Luego, agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente con un batidor o cuchara de madera para evitar la formación de grumos.

Continuar la cocción a fuego medio, sin dejar de mezclar, hasta que la polenta espese y esté completamente cocida. Este proceso suele demorar unos minutos, pero es importante mantener la constancia para lograr una textura uniforme.

Una vez lista, retirar del fuego y sumar la manteca en cubos junto con el queso rallado. Mezclar hasta que ambos ingredientes se integren y aporten cremosidad.

Volcar la preparación en una fuente apta para horno, distribuir por encima la salsa de tomate y cubrir con queso para gratinar. Llevar al horno hasta que el queso se derrita y tome un color dorado.

Tips para lograr una polenta cremosa y mejorar la receta

Para obtener un mejor resultado, se pueden tener en cuenta algunas recomendaciones: