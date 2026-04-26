Polenta de espinaca gratinada: receta sana, económica e ideal para los días frescos
Esta receta es una alternativa liviana y más sabrosa de la clásica polenta, perfecta para disfrutar en un almuerzo o cena.
Cuando bajan las temperaturas, las recetas calientes y reconfortantes vuelven a ocupar un lugar central en la cocina diaria. En ese sentido, la polenta se posiciona como una de las opciones más elegidas por su practicidad, su bajo costo y su capacidad de adaptarse a distintas variantes.
Entre esas versiones, la polenta de espinaca gratinada se destaca por ser más nutritiva y más sabor a un plato que es un clásico durante la temporada de otoño e invierno.
Además, se trata de una receta versátil que puede prepararse con ingredientes básicos que suelen estar disponibles en casa y permite combinarla con diferentes tipos de salsas.
Receta para hacer un rica polenta de espinaca con mucho queso gratinado
Para preparar esta polenta de espinaca gratinada se necesitan:
- 1 atado de espinaca
- 750 cc de leche
- 500 gramos de polenta
- Caldo de verduras, cantidad necesaria
- 80 gramos de manteca
- Queso rallado, cantidad necesaria
- Salsa de tomate, cantidad necesaria
- Queso para gratinar, cantidad necesaria
Preparación:
El primer paso consiste en lavar bien la espinaca y procesarla junto con la leche hasta obtener una mezcla homogénea. Esta preparación será la base que le dará sabor y color a la polenta.
En una olla, llevar a hervor el caldo de verduras. Una vez que esté caliente, incorporar la mezcla de espinaca y leche. Luego, agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente con un batidor o cuchara de madera para evitar la formación de grumos.
Continuar la cocción a fuego medio, sin dejar de mezclar, hasta que la polenta espese y esté completamente cocida. Este proceso suele demorar unos minutos, pero es importante mantener la constancia para lograr una textura uniforme.
Una vez lista, retirar del fuego y sumar la manteca en cubos junto con el queso rallado. Mezclar hasta que ambos ingredientes se integren y aporten cremosidad.
Volcar la preparación en una fuente apta para horno, distribuir por encima la salsa de tomate y cubrir con queso para gratinar. Llevar al horno hasta que el queso se derrita y tome un color dorado.
Tips para lograr una polenta cremosa y mejorar la receta
Para obtener un mejor resultado, se pueden tener en cuenta algunas recomendaciones:
- Revolver constantemente durante la cocción para evitar grumos y lograr una textura más suave.
- Utilizar leche en la preparación ayuda a que la polenta quede más cremosa.
- Ajustar la cantidad de líquido según la consistencia deseada.
- Incorporar más queso rallado si se busca intensificar el sabor.
- Agregar especias o hierbas para darle más sabor.
- La polenta se puede acompañar con cualquier salsa, pero la bolognesa y la filetto son ideales para complementar.