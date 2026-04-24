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Viernes, 24 de abril de 2026

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Pizza proteica de pollo: la receta saludable y deliciosa que te salva cualquier almuerzo o cena

Una alternativa nutritiva y fácil de preparar que permite disfrutar de un clásico con un alto aporte de proteínas y mucho sabor.

LBarrios

Comer saludable no implica necesariamente resignar sabor ni caer en preparaciones repetitivas. Incluso los platos más clásicos, como la pizza, pueden adaptarse para ofrecer versiones más equilibradas que se ajusten a distintos objetivos nutricionales sin perder su esencia.

En ese sentido, la pizza proteica de pollo aparece como una opción práctica y versátil. Se trata de una receta que combina ingredientes simples con un alto valor proteico, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin dejar de disfrutar de comidas sabrosas. 

Receta para hacer una deliciosa pizza con masa de pollo

Ingredientes:

  • 1 kilo de pechuga de pollo procesada.
  • 1 huevo.
  • Condimentos a gusto (sal, pimienta, pimentón, ajo, entre otros).
  • Queso fresco tipo port salut o el que se prefiera.
  • Toppings a elección, como tomate y albahaca.


Podés sumar a la receta verduras y hierbas frescas para realzar el sabor del pollo y darle personalidad al plato.
Podés sumar a la receta verduras y hierbas frescas para realzar el sabor del pollo y darle personalidad al plato.

Preparación:

El primer paso consiste en procesar la pechuga de pollo hasta obtener una textura similar a una pasta. Luego, se coloca en un recipiente y se le agrega el huevo junto con los condimentos elegidos. Se mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.

A continuación, se dispone la preparación en una fuente previamente aceitada. Con las manos, se estira la mezcla para darle forma de base de pizza, procurando que quede de un grosor uniforme. Se lleva al horno y se cocina durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que la base esté firme.

Una vez retirada del horno, se incorpora la salsa de tomate casera -que puede hacerse simplemente hirviendo y licuando tomates-. Luego se agrega el queso y los toppings elegidos.

Finalmente, se vuelve a llevar al horno durante unos minutos más, hasta que el queso se derrita y los sabores se integren. Al retirar, se deja enfriar antes de cortar. Si se desea, se puede envolver en papel film o en bolsas aptas para freezer para conservarla.

Tips para mejorar la receta

Para optimizar el resultado, se pueden aplicar algunas recomendaciones:

  • Ajustar los condimentos según el gusto personal para intensificar el sabor.
  • No hacer la base demasiado gruesa, para asegurar una cocción pareja.
  • Utilizar queso bajo en grasas si se busca una versión aún más liviana.
  • Incorporar vegetales como toppings para sumar nutrientes y variedad.
  • Freezar por porciones individuales para facilitar su uso en el día a día.
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