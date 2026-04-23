Las 5 recetas de postres proteicos caseros para ganar músculo sin romper la dieta

Expertos en entrenamiento compartieron distintas preparaciones para favorecer el desarrollo de masa. Dicha iniciativa atrajo a quienes buscaban una alternativa sabrosa para merendar sin abandonar los objetivos físicos propuestos.

Comer saludable ya no constituye una tarea monótona para los atletas que desean ver cambios en su fisionomía. La necesidad de nutrientes para reparar tejidos ganó relevancia en la cocina.

Mousse de chocolate y requesón

Este manjar cremoso incrementó su fama por la simplicidad de su ejecución. La elaboración utiliza apenas cuatro componentes básicos para lograr una textura satisfactoria en pocos minutos.

Mousse de chocolate y requesón.

Ingredientes:

1 taza de requesón.

1/3 taza de cacao en polvo.

2 cucharadas de miel de maple.

2 cucharadas de semillas de chía.

Preparación: Se deben colocar los insumos en una licuadora y procesar hasta que la mixtura quede suave. Se recomienda refrigerar durante 30 minutos antes de consumir.

Tarta de ricotta y cacao sin gluten

Esta pieza garantiza densidad en cada bocado servido en la mesa. El secreto del gusto reside en unir el lácteo con café fuerte, intensificando la profundidad del grano amargo.

Tarta de ricotta y cacao sin gluten.

Ingredientes:

1 taza de queso ricotta.

1/2 taza de azúcar glass y 1/2 taza de cacao.

3 huevos grandes y 1 cucharadita de extracto de vainilla.

1/2 cucharadita de polvo de hornear y 1/4 de sal.

Pasos: Precalentar el horno a 175 grados. Batir el queso con el azúcar y tamizar los polvos. La cocción en molde con papel vegetal requiere entre 45 y 55 minutos.

Mug cake de mantequilla de maní exprés

El bizcochuelo en taza se consolidó como la variante más veloz para los días de apuro. Esta fórmula acorraló al tiempo de espera porque se resuelve en solo 60 segundos.

Mug cake de mantequilla de maní exprés

Ingredientes:

1 huevo y 1 cucharada de cacao.

1 scoop de proteína y 1/4 taza de leche.

1 cucharada de mantequilla de maní y polvo de hornear.

Elaboración: Procesar los componentes, excepto la pasta de maní, que debe colocarse en el centro antes de la cocción. Es la opción ideal para una colación proteica instantánea.

Cheesecake proteica con yogur griego

Este plato fresco notificó que no hace falta usar harinas extra para obtener un sabor real. La tarta reveló una consistencia envidiable que se puso la diez para acompañar el postre nocturno.

Cheesecake proteica con yogur griego.

Ingredientes:

6 galletas de avena, leche de almendras y manteca de maní .

250 g de queso blanco y 2 cucharadas de yogur griego.

2 claras a nieve y 2 scoops de whey protein.

Armado: Aplastar la base en el molde. Mezclar el queso y los polvos, sumando gelatina hidratada y claras. El enfriado requiere un mínimo de 3 horas de heladera.

Brownie proteico de banana y avena

Esta elección estalló como la elección perfecta para compartir una tarde saludable antes de la actividad intensa. Solo se necesita la fruta madura para formar la estructura básica.

Brownie proteico de banana y avena.

Ingredientes:

1 unidad madura y 3 claras (o 1 huevo y 2 claras).

1 scoop de harina de avena y 1 scoop de proteína de chocolate.

Nueces picadas, miel y leche vegetal.

Preparación: Procesar hasta obtener una masa uniforme y colocar en molde con papel manteca. El horneado a fuego medio demora 20 minutos. Dejar enfriar antes de seccionar en cuadrados.