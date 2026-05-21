Bárbara Lacroix, experta en sostenibilidad, enumeró las "cuatro cosas tóxicas de tu cocina" que tenés que eliminar sí o sí

Muchos objetos de cocina que se usan todos los días podrían resultar perjudiciales para la salud y el ambiente. Por eso, la experta en sostenibilidad Bárbara Lacroix recomendó eliminar algunos elementos comunes que suelen estar presentes en gran parte de los hogares.

A través de sus redes sociales, la especialista española detalló cuáles son los cuatro objetos de cocina que recomienda reemplazar o desechar. La mayoría está vinculada al uso de plásticos y materiales con recubrimientos antiadherentes.

Según explicó, estos productos pueden liberar microplásticos y otras sustancias perjudiciales al entrar en contacto con la comida, especialmente cuando se exponen al calor. A continuación, cuáles son los elementos que aconseja evitar en la cocina.

Cuáles son los cuatro objetos de cocina que Bárbara Lacroix recomienda tirar

Las recomendaciones de Lacroix están enfocadas en reducir la exposición diaria a sustancias químicas y microplásticos presentes en muchos productos de cocina.

A través de sus redes sociales, la fundadora de Cero Residuo ganó repercusión entre quienes buscan hábitos más saludables y sustentables dentro del hogar.

Según explicó, estos son los cuatro elementos que conviene reemplazar cuanto antes:

Tablas de cortar de plástico: la especialista advirtió que, al usar cuchillos sobre estas superficies, pequeñas partículas plásticas pueden mezclarse con la comida. Como alternativa, recomienda tablas de madera, que además son más duraderas. Papel para hornear tradicional: Lacroix señaló que muchos contienen capas antiadherentes que dificultan su reciclaje y pueden liberar compuestos al exponerse al calor. En su lugar, aconseja utilizar láminas de silicona reutilizables. Utensilios de cocina de plástico: espátulas, cucharones y otros elementos similares también forman parte de la lista. Según explicó, el contacto con altas temperaturas puede hacer que el plástico desprenda sustancias tóxicas y microplásticos en los alimentos. Tuppers de plástico: la experta remarcó que el calor del microondas o el lavavajillas puede favorecer la liberación de compuestos químicos. Por eso, recomienda optar por recipientes de vidrio o acero inoxidable.

Además de reducir riesgos para la salud, Lacroix sostiene que estos cambios ayudan a disminuir el uso de plásticos descartables y generan hábitos más amigables con el ambiente.

Microplásticos en la cocina: por qué generan preocupación y qué alternativas recomiendan los expertos

Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico que pueden desprenderse de objetos de uso cotidiano y terminar en los alimentos, el agua o incluso el aire. En los últimos años, distintos estudios detectaron su presencia en múltiples ambientes, algo que despertó preocupación entre especialistas en salud y medioambiente.

Aunque todavía continúan las investigaciones sobre sus efectos exactos en el organismo, algunos trabajos científicos ya analizan posibles vínculos con procesos inflamatorios, alteraciones hormonales y otros problemas de salud asociados a la exposición constante a estas partículas.

Los microplásticos son diminutas partículas de plástico que contaminan el ambiente y pueden ingresar al cuerpo humano (Imagen ilustrativa).

Dentro de la cocina, varios productos de plástico pueden convertirse en una fuente de microplásticos, especialmente cuando se exponen al calor, al uso frecuente o al desgaste provocado por cuchillos y utensilios.

Frente a este escenario, expertos en sostenibilidad recomiendan reemplazar algunos materiales tradicionales por opciones más seguras y duraderas. Entre las alternativas más elegidas aparecen:

Madera y bambú: materiales resistentes, biodegradables y con propiedades antibacterianas naturales.

Vidrio y acero inoxidable: no liberan sustancias químicas y resultan fáciles de limpiar.

Silicona de grado alimentario: soporta altas temperaturas y suele utilizarse en moldes y láminas reutilizables para horno.

Si bien estos productos pueden ser más caros, muchos especialistas remarcan que duran más tiempo y ayudan a reducir tanto la exposición a químicos como el consumo de plásticos descartables.