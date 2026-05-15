Trucos caseros para combatir el frío y ahorrar en calefacción este invierno

La llegada del invierno confirmó la necesidad de repensar cómo habitamos nuestros espacios para evitar la pérdida de energía. No siempre se requieren grandes inversiones; muchas veces, el confort térmico consolidó su continuidad a través de la gestión inteligente de los recursos naturales y el bloqueo de filtraciones.

A continuación, los puntos fundamentales para mantener el hogar cálido y mejorar el rendimiento de tus estufas:

1. Gestión de ventanas y aberturas

El sol es la fuente de calor más eficiente y gratuita. La clave reside en un manejo dinámico de las barreras físicas:

Aprovechamiento solar: Durante el día, es vital mantener persianas y cortinas abiertas para que los rayos calienten los ambientes.

Barrera nocturna: Apenas baja el sol, cerrar herméticamente las aberturas facilitó la creación de una capa aislante que evita el escape del calor por los vidrios fríos.

2. Bloqueo de "chifletes" y filtraciones

Las corrientes de aire son las principales responsables del enfriamiento rápido de una habitación.

Burletes caseros: La colocación de rollos de tela o arena en la base de puertas y ventanas evidenció una mejora inmediata al frenar el aire polar.

Doble vidriado económico: Rociar agua en los vidrios y adherir plástico de burbujas funciona como un aislante térmico de alto impacto que reduce la pérdida de calor por las ventanas.

3. Reflectores de aluminio para radiadores

Si utilizás dispositivos eléctricos o radiadores, su rendimiento puede optimizarse con un ajuste simple: colocar una lámina de papel de aluminio en la pared, justo detrás del aparato. Esto hace que el calor rebote hacia el centro del ambiente en lugar de ser absorbido por los muros exteriores.

La llegada del invierno confirmó la necesidad de repensar cómo habitamos nuestros espacios para evitar la pérdida de energía.

4. Calor residual en la cocina

Las tareas culinarias son una herramienta de climatización natural. Luego de utilizar el horno, dejar la puerta abierta permite que la temperatura acumulada se distribuya. Además, preparar platos de larga cocción (como guisos) ayuda a humidificar el aire, mejorando la percepción térmica.

5. Zonificación y textiles

No es necesario calentar toda la casa simultáneamente. Mantener las puertas cerradas de las habitaciones vacías permite concentrar el calor donde realmente se necesita. Asimismo, el uso de alfombras confirmó su eficacia al romper el "puente térmico" con el suelo frío.

6. Ventilación estratégica

En zonas de alta humedad como Buenos Aires o Mar del Plata, renovar el aire es vital para la salud. La recomendación es abrir las ventanas únicamente al mediodía durante 10 minutos. Esto es suficiente para oxigenar el ambiente sin que las paredes lleguen a enfriarse por completo.