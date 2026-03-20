Papel aluminio en la maceta: el truco para que la lengua de suegra crezca más fuerte

Colocar papel aluminio alrededor de la maceta es un truco sencillo que puede ayudar a que la lengua de suegra crezca con más fuerza. El método se popularizó entre aficionados a las plantas y tiene tres beneficios concretos.

La lengua de suegra es resistente, pero necesita buena iluminación para desarrollarse. Cuando está en interiores o lejos de una ventana, su crecimiento se vuelve más lento y las hojas pierden firmeza.

Cómo funciona el papel aluminio como reflector de luz

El aluminio actúa como un espejo que redirige la luz hacia la planta, incluso hacia las hojas que quedan en zonas más oscuras. Esto favorece un crecimiento más parejo sin necesidad de cambiar la ubicación de la maceta.

Además, el material ayuda a conservar la humedad del sustrato en ambientes donde la calefacción o el sol directo resecan la tierra con rapidez.

¿Cómo cuidar correctamente las "Lengua de suegra" y mejorar su crecimiento?

Cómo colocarlo y qué precauciones tener

Para aplicarlo, basta con envolver el borde exterior de la maceta con un trozo de aluminio, con la parte brillante hacia afuera. Es importante dejar libres los orificios de drenaje y no cubrir la tierra directamente.

El brillo del papel también puede ahuyentar ciertos insectos que se desorientan con los reflejos, lo que permite proteger la planta sin pesticidas.

Si la maceta recibe sol directo durante varias horas, el reflejo puede intensificar el calor y dañar las hojas. En ese caso, conviene retirar el aluminio o reducir su superficie.