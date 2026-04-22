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Miércoles, 22 de abril de 2026

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BARATO

El corte de carne rendidor y con alto valor nutricional que se consigue a $2.500 el kilo

Se trata de una opción de carne económica, nutritiva y versátil que gana protagonismo con la llegada del frío. Es un corte ideal para mejorar la alimentación sin gastar de más.

LBarrios

Los cortes de carne más populares sufren constantes aumentos, por lo que algunos productos vuelven a destacarse por su relación entre costo y valor nutricional. Entre ellos, existe una pieza que combina tres cualidades clave: es económica, aporta una gran cantidad de nutrientes y se adapta a múltiples preparaciones.

Aunque no siempre figura entre las opciones más elegidas en la cocina cotidiana, este alimento se posiciona como una alternativa eficiente para incorporar proteínas y micronutrientes esenciales sin necesidad de realizar un gasto elevado. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente útil tanto para platos simples como para recetas más elaboradas.

Qué corte de carne es y por qué se destaca

El corte en cuestión es el hígado de vaca, una de las opciones más accesibles dentro de las carnicerías argentinas. A pesar de quedar relegado frente a otros cortes más populares, su composición nutricional lo ubica como uno de los alimentos más completos.

En términos calóricos, aporta alrededor de 135 kilocalorías cada 100 gramos, junto con un contenido proteico que ronda entre el 20% y el 23%. Además, es una fuente destacada de hierro hemo, de fácil absorción por el organismo, así como de minerales como zinc, selenio, potasio y cobre.

Qué corte de carne es y por qué se destacaEl corte en cuestión es el hígado de vaca, una de las opciones más accesibles dentro de las carnicerías argentinas. A pesar de quedar relegado frente a otros cortes más populares, su composición nutricional lo ubica como uno de los alimentos más completos.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});En términos calóricos, aporta alrededor de 135 kilocalorías cada 100 gramos, junto con un contenido proteico que ronda entre el 20% y el 23%. Además, es una fuente destacada de hierro hemo, de fácil absorción por el organismo, así como de minerales como zinc, selenio, potasio y cobre.El hígado es una excelente fuente de proteínas, vitaminas y hierro.
El hígado es una excelente fuente de proteínas, vitaminas y hierro.


También contiene vitaminas esenciales como la vitamina B12, el ácido fólico y la vitamina A en su forma activa, lo que contribuye a múltiples funciones del cuerpo.

Entre sus principales beneficios se destacan:

  • Ayuda a prevenir y combatir la anemia gracias a su alto contenido de hierro.
  • Favorece el sistema nervioso y el desarrollo cerebral por su aporte de vitamina B12.
  • Contribuye a la producción de glóbulos rojos y al mantenimiento de las defensas.
  • Mejora la salud visual y el sistema inmune debido a su contenido de vitamina A.
  • Funciona como un concentrado nutricional natural, comparable a un multivitamínico.


Cómo preparar hígado de vaca

Para aprovechar al máximo sus propiedades, es importante aplicar métodos de cocción adecuados. Algunas opciones recomendadas son:

  • A la plancha: cocinarlo a fuego medio con cebolla para suavizar su sabor.
  • En guisos: incorporarlo en preparaciones de cocción lenta junto a verduras.
  • Rebozado: pasarlo por huevo y pan rallado antes de freírlo o cocinarlo al horno.
  • Salteado: cortado en tiras finas con condimentos y vegetales.

Un punto clave es evitar sobrecocinarlo, ya que puede endurecerse y perder parte de su jugosidad.

El hígado se adapta a varias preparaciones, pero siempre es recomendable evitar sobrecocinarlo para que no pierda su jugosidad.&nbsp;
El hígado se adapta a varias preparaciones, pero siempre es recomendable evitar sobrecocinarlo para que no pierda su jugosidad. 

Cómo conseguir hígado con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de hígado ronda los $3.200 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen alternativas para reducir ese costo.

Una de ellas es el descuento del 20% que ofrece la billetera virtual Cuenta DNI en comercios adheridos. Con este beneficio, el kilo puede conseguirse por aproximadamente $2.500.

La promoción forma parte del programa de "Comercios de cercanía", que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, y se aplica de lunes a viernes. El reintegro tiene un tope semanal de $5.000 por persona, alcanzable con consumos de hasta $25.000.

Es importante tener en cuenta que el descuento se aplica únicamente a pagos realizados con dinero en cuenta mediante QR o Clave DNI. No están incluidos los pagos con tarjeta, transferencias ni otras billeteras digitales.

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