Tapa de nalga: el corte de $13.200 que "jubila" al lomo, ¿cómo prepararlo?

Los carniceros confirmaron que la tapa de nalga es el producto más buscado para reemplazar a la entraña y el lomo. Dicha opción destaca por ser una alternativa económica que combina gran sabor, textura adecuada y una versatilidad total tanto al horno como a la parrilla.

El valor del kilo disparó sus registros entre $13.200 y $23.000 en los comercios de cercanía durante este mes, consolidándose como la opción favorita del mostrador.

Ahorro clave con Cuenta DNI este mes

La promoción de comercios de barrio impactó en el bolsillo de los bonaerenses con un descuento directo del 20% en locales adheridos de toda la provincia.

Este beneficio rige de lunes a viernes en carnicerías, granjas y pescaderías para aliviar la carga económica en las compras diarias de la familia.

Un tope de reintegro semanal de $5.000 por persona prometió un respiro para quienes realicen consumos de hasta $25.000 en un mismo período.

La promoción de comercios de barrio impactó en el bolsillo de los bonaerenses.

Diferencias con la tapa de asado tradicional

Esta pieza reveló una capa de grasa externa que aporta una jugosidad superior y un gusto equilibrado en cada bocado frente a las brasas.

A diferencia del corte que proviene de las costillas, que tiene mayor irregularidad, esta variante es mucho más uniforme y magra para el comensal.

La cocción pareja sorprendió a los parrilleros novatos que buscan un resultado intenso. Este músculo absorbe marinadas con facilidad, lo que potencia el plato sin exigir técnicas complejas.

Receta para un horneado perfecto en casa

Una ficha técnica oficial advirtió que el tiempo de preparación es de apenas 10 minutos para un menú que rinde 4 porciones abundantes para el hogar.

Sumar cebolla, pimiento y ajo genera una emulsión potente para masajear el alimento. La fuente caliente frenó el apetito tras 25 minutos de fuego a 180 grados.

Ubicar papas, batatas y puerros alrededor de la carne garantiza una guarnición completa. El reposo posterior de diez minutos servirá para que los jugos se redistribuyan correctamente.

Tiempos de parrilla y reposo final

El sistema para bifes de entre 2 y 3 centímetros requiere sellar tres minutos por lado para asegurar el punto justo. Luego, pasar a fuego medio permitirá alcanzar la terneza deseada.

Cocinar el elemento entero a calor indirecto mantendrá la humedad interior tras un dorado fuerte. Los expertos recomiendan presentar la tabla con ramitas de romero fresco.

Cubrir las tiras con el aliño restante de la placa asegurará que cada bocado mantenga la intensidad hasta el final de la cena. Un golazo para disfrutar en familia sin gastar una fortuna.