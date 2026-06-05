El delicioso corte de carne de cerdo, ideal para "tirar" a la parrilla, que se consigue a $6.080

A la hora de organizar un asado, cada vez más personas buscan alternativas que combinen buen sabor, rendimiento y facilidad de cocción.

Entre las opciones disponibles, hay un tipo de carne de cerdo que viene ganando protagonismo en las parrillas. Se trata de un corte que se adapta muy bien a la cocción lenta, mantiene su jugosidad y ofrece un sabor intenso que resulta atractivo incluso para quienes suelen preferir la carne vacuna.

Cuál es el corte de carne que se destaca para la parrilla

El corte en cuestión es el pechito con manta de cerdo, una pieza que presenta un equilibrio entre carne y grasa que resulta ideal para asar de manera lenta. Esta característica permite que, durante la cocción, se mantenga jugoso y desarrolle un sabor profundo.

El pechito de cerdo tiene una buena cantidad de grasa que permite que la pieza no se se seque durante la cocción.

Su textura tierna y su capacidad de absorber condimentos lo convierten en una opción versátil. Puede prepararse con adobos simples o marinadas más elaboradas, lo que amplía las posibilidades a la hora de cocinarlo en la parrilla.

Este corte responde bien a una cocción constante, sin apuros, lo que facilita su preparación incluso para quienes no tienen demasiada experiencia. Además, no requiere una atención permanente, ya que el propio contenido de grasa ayuda a que no se seque.

Algunas ideas para cocinar el pechito con manta de cerdo incluyen:

Cocinarlo a fuego bajo durante varias horas para lograr una textura bien tierna

Incorporar una marinada previa con ajo, limón y especias

Pintarlo con salsa barbacoa durante la cocción para intensificar el sabor

Envolverlo en papel aluminio en una primera etapa para conservar los jugos

Finalizarlo a fuego fuerte para lograr una superficie crocante





Cómo conseguir pechito con manta de cerdo con descuento

En la actualidad, el precio promedio del kilo de pechito con manta de cerdo ronda los $7.600 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen alternativas para acceder a este corte a un valor más bajo.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, es posible obtener un descuento del 20% en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. De esta manera, el precio final puede ubicarse en torno a los $6.080 por kilo.

Este beneficio se encuentra vigente de lunes a viernes y forma parte de las promociones de "Comercios de cercanía". El reintegro tiene un tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con un volumen de compras determinado.

Para acceder al descuento, el pago debe realizarse utilizando Cuenta DNI mediante código QR o Clave DNI, con dinero disponible en cuenta. No se aplica a operaciones realizadas con tarjetas, transferencias u otras billeteras digitales.