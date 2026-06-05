Es barato, rendidor y perfecto para el horno: el corte que gana protagonismo en invierno

Con la llegada de los primeros frío del año, las preparaciones calientes vuelven a ganar protagonismo dentro de millones de hogares argentinos.

Guisos, estofados, sopas y carnes al horno aparecen entre las opciones más elegidas para combatir las bajas temperaturas y compartir un momento lleno de sabor, pero también se vuelven fundamental para el ahorro.

Para completar estas propuestas invernales, existe un corte de carne con excelente relación entre calidad, sabor y precio. Además, al entrar en contacto con cocciones prolongadas, adquiere una ternura muy valorada.

¿Cuál es el corte de carne perfecto para olla u horno?

La palomita es un corte vacuno que se obtiene de la parte delantera del animal, cerca de la paleta. Aunque suele pasar desapercibida frente a opciones más conocidas, se destaca por su gran versatilidad en la cocina.

Entre sus principales virtudes se encuentra su equilibrio entre carne magra y tejido conectivo, una característica que le permite alcanzar una textura tierna cuando se cocina lentamente.

Además, se destaca que el corte posee un sabor intenso que resulta ideal para platos invernales como estofados, pucheros, guisos y preparaciones al horno.

Su sabor intenso y su excelente comportamiento en cocciones prolongadas la convierten en una gran aliada para guisos, estofados y carnes al horno.

A diferencia de cortes más costosos como el peceto o el lomo, la palomita requiere tiempos de cocción más largos para expresar todo su potencial.

Sin embargo, justamente esa cualidad la convierte en una excelente opción para recetas de olla, ya que desarrolla una textura suave y jugosa difícil de igualar en otras alternativas de precio similar.

Pocos la tienen en cuenta al hacer las compras, pero destaca por su sabor, rendimiento y capacidad para transformar cualquier comida en un plato contundente.

Palomita con precio "amigo"

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite acceder a importantes beneficios en distintos rubros. Durante junio de 2026 ofrece un 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, una promoción que busca aliviar el gasto de las familias en alimentos esenciales.

Si la palomita tiene un valor promedio de $16.000 por kilo, aplicando el descuento del 20% el costo final se reduce a $12.800, lo que representa un ahorro de $3.200 por cada kilo adquirido dentro de la promoción.

Cuenta DNI proporciona descuentos perfectos para las familias.

Cabe destacar que el beneficio es válido de lunes a viernes de junio de 2026 para compras realizadas mediante la aplicación Cuenta DNI utilizando las funciones "Pagar QR", "Link de Pago", "Clave DNI" en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios.

Es decir, la promoción no aplica para pagos con tarjetas de crédito o débito asociadas a la aplicación, transferencias ni códigos QR de otras billeteras digitales.

Por ultimo, vale la pena recordar que el reintegro tiene un tope unificado de $6.000 por semana y por persona y se acredita dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

Con el descuento vigente de Cuenta DNI, este corte puede conseguirse a un precio mucho más conveniente para el presupuesto familiar.

Recetas en las que se puede usar palomita

La palomita es una de las carnes más versátiles para los meses fríos y puede utilizarse en una gran variedad de preparaciones:

Estofado de carne con papas y zanahorias.

Guiso de lentejas.

Guiso carrero tradicional.

Puchero criollo.

Carne braseada al horno.

Ragú para acompañar pastas.

Cazuela de verduras y carne.

Pastel de papa con carne desmenuzada.

Empanadas de carne cocida.

Sandwiches de carne desmechada.







