Cuesta $10.500 el kilo y va con todo: el corte de carne ideal para guisos, estofados, rellenos y más

Los cortes de carne más tradicionales aumentan cada vez más, por lo que muchas personas buscan alternativas que no sean tan costosas, pero de calidad. En ese sentido, hay un corte que se destaca por su capacidad de adaptarse a distintas preparaciones, especialmente aquellas típicas de los meses más fríos.

Este corte se convirtió en un verdadero comodín para quienes buscan resolver almuerzos y cenas sin resignar sabor ni cantidad. Su textura y composición lo hacen ideal para recetas de cocción lenta, donde la carne logra ablandarse y absorber los jugos de la preparación.

¿Cuál es el corte de carne económico y versátil?

Se trata de la palomita, una pieza ubicada en el sector delantero de la vaca, específicamente en el costado interior de la paleta. Está unida al húmero (el hueso de la pata) y se extiende hasta el omóplato, lo que influye directamente en su textura.

La palomita resiste cocciones largas, lo que la hace ideal para guisos, estofados, desmechados o preparaciones al horno.

Por sus características, la palomita requiere cocciones prolongadas para alcanzar su punto óptimo de ternura. Cuanto más tiempo se cocine, más blanda se vuelve, logrando una consistencia que en muchos casos se asemeja a la carne desmechada.

Tradicionalmente, este corte se utiliza en preparaciones con líquido, como guisos o estofados, ya que el contacto con caldos o salsas potencia su sabor y mejora su textura. Sin embargo, también puede cocinarse a la parrilla, ofreciendo un resultado similar al de la tapa de asado.

Algunas ideas para aprovechar la palomita en comidas de invierno incluyen:

Guisos tradicionales con verduras y legumbres.

Estofados de cocción lenta con vino y especias.

Carne desmechada para rellenos de empanadas o tartas.

Preparaciones al horno con papas y cebolla.

Cocción a la parrilla con marinados previos.





¿Cómo conseguir palomita con descuento?

En la actualidad, el precio promedio del kilo de palomita ronda los $13.200 en carnicerías y supermercados. No obstante, existen formas de acceder a este corte a un valor más bajo.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, es posible obtener un descuento del 20% en compras realizadas en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. De esta manera, el precio final puede reducirse a aproximadamente $10.500 por kilo.

La promoción está vigente de lunes a viernes y forma parte de un esquema unificado de beneficios en comercios de cercanía. El reintegro tiene un tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con consumos de hasta $60.000.

Es importante tener en cuenta que el descuento se aplica únicamente a pagos realizados con dinero en cuenta mediante QR o Clave DNI. No están incluidos los pagos con tarjeta de crédito, débito ni otras billeteras digitales.